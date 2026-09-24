¿Lula o Flávio Bolsonaro? Qué dicen las encuestas a pocos días de las elecciones en Brasil

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados deberán disputar un balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival en las elecciones presidenciales, el senador Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene 47 % de intención de voto frente a 45 % del senador Flávio Bolsonaro para una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, de acuerdo con una encuesta de Datafolha encargada por Folha de S.Paulo y TV Globo. La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error del sondeo, por lo que ambos están técnicamente empatados.

El resultado prácticamente reproduce el escenario registrado una semana atrás. En la anterior medición de Datafolha, Lula alcanzaba 46 % y Bolsonaro 44 %, por lo que la distancia entre ambos candidatos se mantiene en dos puntos porcentuales.

En una simulación de primera vuelta, Lula encabeza las preferencias con 40 %, seguido por Flávio Bolsonaro con 36 %. Más atrás aparecen Augusto Cury, con 5 %; Ronaldo Caiado, con 4 %; y Renan Santos, con 3 %. Romeu Zema y Samara obtienen 1 % cada uno, mientras que los votos en blanco o nulos alcanzan a 5 % y los indecisos representan 2 %.

La estabilidad del escenario, cuando la carrera presidencial entra en su última semana, ha llevado a las dos principales candidaturas a intensificar sus llamados al «voto útil» ya en la primera vuelta, según Folha. En el sondeo de la semana pasada, Lula registraba 39 % frente a 36 % de Flávio Bolsonaro, quien se mantiene sin cambios en la nueva medición.

Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y compite por el Partido Liberal (PL). Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), busca un cuarto mandato presidencial, que sería el segundo consecutivo. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados deberán disputar un balotaje.

Datafolha entrevistó a 2.002 electores el 22 y 23 de septiembre. El estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.