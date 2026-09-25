Lula usa versión de “Lo que le pasó a Hawaii”, de Bad Bunny, en su campaña electoral (+video)

La canción fue incorporada a un video difundido en las redes sociales oficiales del mandatario brasileño

“Del latín, Silva significa la selva misma: la raíz que brota de la tierra, el verde que perdura y la fuerza vital de la tierra”, dice el mensaje que acompaña al video en las redes

Bad Bunny autorizó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a utilizar una versión de Lo Que Le Pasó a Hawaii durante su campaña por la reelección. La información fue confirmada por el equipo de Benito.

La canción fue incorporada a un video difundido en las redes sociales oficiales del mandatario brasileño. El material tiene una duración inferior a un minuto y pone el foco en conceptos como la soberanía nacional, la identidad cultural y la defensa de los recursos naturales de Brasil.

La versión utilizada por la campaña mantiene la melodía original, pero adapta parte de la letra al contexto político brasileño. Entre los versos difundidos aparecen referencias a los ríos, las playas y las llamadas “tierras raras”, minerales estratégicos que han cobrado relevancia en la economía global. También incluye mensajes vinculados con la protección del territorio y de las riquezas nacionales.

El video comienza con una narración del actor brasileño Wagner Moura, quien realiza una reflexión sobre el origen del apellido “Silva” y su vínculo simbólico con la historia de Brasil. A lo largo de la pieza se muestran paisajes naturales, imágenes de la población brasileña y referencias a la identidad nacional.

La elección de Lo Que Le Pasó a Hawaii no fue casual. En su versión original, la canción de Bad Bunny aborda temas relacionados con la preservación de la identidad cultural, la transformación de los territorios y el impacto de las influencias externas sobre comunidades locales. El artista establece paralelos entre la situación de Puerto Rico y la historia de Hawái, poniendo el foco en cuestiones como el desplazamiento de poblaciones y la protección del patrimonio cultural.

Según medios brasileños, la campaña de Lula consideró que el mensaje de la canción podía dialogar con uno de los ejes centrales de su discurso político reciente: la defensa de la soberanía brasileña frente a presiones o interferencias externas.

La publicación del video se produjo pocos días después de que Lula participara en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hizo referencias a la autonomía de los países latinoamericanos y a la importancia de resguardar los procesos democráticos nacionales.

De esta manera, Bad Bunny se convirtió en uno de los artistas internacionales que autorizó el uso de su obra en una campaña política, permitiendo que una de las canciones más destacadas de su último repertorio fuera utilizada como banda sonora de un mensaje electoral en Brasil.

¿Cuándo son las elecciones en Brasil?

Brasil celebrará las elecciones presidenciales el 4 de octubre de 2026, una votación en la que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección.

Fecha de la elección: 4 de octubre de 2026.

Principal candidato: Luiz Inácio Lula da Silva.

Principal rival mencionado por los medios: Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Tema central de la campaña de Lula: defensa de la soberanía brasileña y rechazo a interferencias externas.

Canción utilizada en la campaña: Lo Que Le Pasó a Hawaii, de Bad Bunny, adaptada al portugués con autorización del artista.

(Con información de Canal 26 y El Nuevo Día)