Brasil: Lula aventaja y empata en encuesta electoral

El actual presidente del gigante suramericano registra un 36 por ciento en las preferencias en el escenario estimulado, seguido por el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 31 por ciento

El sondeo registra una reducción de la ventaja de Lula sobre Flavio Bolsonaro en primera vuelta con respecto a muestras de hace una semana.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza la intención de voto para la primera vuelta de los comicios de octubre próximo y aparece con empate técnico en la segunda, según una encuesta divulgada este lunes.

La consulta del instituto Quaest muestra a Lula, del Partido de los Trabajadores, con el 36 por ciento de las preferencias en el escenario estimulado, seguido por el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), con el 31 por ciento.

Tal resultado representa una reducción de la distancia entre ambos aspirantes respecto al sondeo anterior, publicado el 7 de septiembre último, cuando Lula registraba igualmente 36 por ciento y Flávio Bolsonaro alcanzaba el 29 por ciento.

En tercer lugar aparece Augusto Cury, del partido Avante, con siete por ciento, mientras Renan Santos, del Missão, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, obtienen cuatro por ciento cada uno.

Romeu Zema, del partido Novo, reúne uno por ciento, y otros candidatos incluidos en el análisis no alcanzan esa cifra.

Los electores indecisos representan el 10 por ciento de la muestra, mientras que el siete por ciento declaró que votaría en blanco, anularía el sufragio o no acudiría a las urnas.

En la consulta espontánea, realizada sin presentar a los entrevistados una lista de candidatos, Lula conserva el 28 por ciento, mientras Flávio Bolsonaro avanzó de 20 a 23 por ciento en relación al levantamiento anterior.

Por otra parte, entre quienes manifestaron preferencia por algún candidato, el 73 por ciento considera definitiva su decisión y el 27 por ciento afirma que todavía podría modificarla.

Para una eventual segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, el senador obtiene 42 por ciento frente a 40 por ciento del presidente.

Esa diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error de la consulta, por lo que el escenario es considerado empate técnico.

Dicha encuesta también presentó otros escenarios de segunda vuelta: Lula alcanza el 38 por ciento frente al 36 por ciento de Cury; registra el 41 contra el 39 de Caiado, y el 41 contra el 38 de Santos.

Presencialmente, se entrevistaron a dos mil cuatro personas de 16 años o más del 10 al 13 de septiembre en todo Brasil, y el nivel de confianza del sondeo, registrado ante el Tribunal Superior Electoral, alcanza el 95 por ciento.