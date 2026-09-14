México: Reafirma Sheinbaum rechazo a cualquier intervención extranjera

La presidenta aludió a sondeos de opinión sobre la postura de los mexicanos ante una intervención, cuyo rechazo asciende en algunos casos al 91 por ciento

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este lunes el rechazo a cualquier intervención de Estados Unidos y catalogó de absurdo un reporte sobre el supuesto apoyo de los mexicanos a una acción de este tipo en el país.

Al referirse a una encuesta sin fuente de la cual se hizo eco un medio de comunicación, la mandataria consideró que esta clase de notas, que no tienen sustento o por lo menos su fuente es dudosa, quieren impactar en el vecino país norteño.

“Como siempre hemos dicho, el tema de la elección en Estados Unidos que la definan allá. México no tiene por qué ser factor en su elección. No somos ni piñata, ni asunto de los estadounidenses”, refirió la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.

Aludió a sondeos de opinión sobre la postura de los mexicanos ante una intervención, cuyo rechazo asciende en algunos casos al 91 por ciento.

“La gran mayoría de los mexicanos, por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista, por el orgullo de ser mexicanos y porque además ven que se está trabajando, está en contra de una intervención extranjera, cualquier que esta sea, y particularmente de Estados Unidos”, aseveró.

Reiteró que su gobierno siempre defenderá que no haya intervención, ni injerencia, y que ambos países se coordinen, sin subordinarse.

“¿A quién le interesa –habría que preguntarse- difundir que los mexicanos tienen otra opinión? Pues a algunos sectores de Estados Unidos y a estos que son medios de propaganda de la derecha que lo que buscan es la intervención”, subrayó.

La semana pasada Sheinbaum pidió a Washington no usar a México en su campaña electoral y le sugirió ocuparse de sus propios problemas.

Ello ocurrió tras declaraciones del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, quien dijo que la lucha de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente”, y señaló la supuesta existencia de “extensos territorios” en este país “que no están gobernados por el Estado”.

Desde Palacio Nacional, la mandataria dio lectura a un reporte periodístico sobre la Administración para el Control de Drogas de la nación vecina (DEA), que habría permitido el tráfico y la venta de miles de dosis de fentanilo en Nuevo México.

Opinó que “bastantes problemas tienen allá, o sus problemas, para que sus campañas se dediquen al tema de Estados Unidos” y recalcó que “no tienen por qué usar a México”.

La estrategia de seguridad implementada en México posibilitó la detención de 67 mil personas por delitos de alto impacto y la incautación de 34 mil armas y más de 500 toneladas de droga durante el Gobierno de Sheinbaum.

Fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a dichos resultados una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso registrado a nivel nacional durante la presente administración, iniciada en octubre de 2024.