Brasil: Lula denuncia posible injerencia electoral de EEUU

“En Brasil la mentira no va a ganar”, afirmó el gobernante, al asegurar que el Gobierno desmontará cualquier información falsa sobre el país

Lula recalcó que “ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno». (Foto:PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que Estados Unidos intentará interferir en las elecciones para favorecer a la oposición, aunque aseguró que su Gobierno enfrentará la desinformación y defenderá la soberanía nacional.

Durante una entrevista concedida al pódcast Inteligência Ltda., el mandatario sostuvo que existe la posibilidad de una actuación estadounidense en el proceso electoral brasileño y aseguró que su administración responderá con información para contrarrestar las campañas de noticias falsas.

“En Brasil la mentira no va a ganar”, afirmó el gobernante, al asegurar que el Gobierno desmontará cualquier información falsa sobre el país. “Nadie le va a ganar a Brasil mintiendo; vamos a ganar en la narrativa. Cada mentira que cuenten sobre Brasil la vamos a desenmascarar”, subrayó.

Consultado sobre una eventual injerencia de Washington en los comicios presidenciales de octubre próximo, respondió que considera ese escenario probable.

“Van a intentar interferir aquí, tratando de ayudar al otro lado a ganar las elecciones”, declaró, y en otro momento de la entrevista desafió esa posibilidad al asegurar: “si quieren venir a apoyar electoralmente, que vengan. Nosotros vamos a ganar”.

Lula diferenció, sin embargo, su relación personal con el presidente estadounidense, Donald Trump, de las decisiones adoptadas posteriormente por integrantes de su administración.

Según relató, durante un encuentro celebrado en mayo entregó al mandatario norteamericano cuatro documentos con propuestas de cooperación bilateral en áreas estratégicas, entre ellas el combate al crimen organizado y al narcotráfico, el comercio, y la explotación de tierras raras y minerales críticos.

Añadió que nunca recibió respuesta a esas iniciativas, y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, por el deterioro de las relaciones bilaterales y por impulsar medidas contrarias a los intereses de Brasil y de América Latina.

Ellos quieren que América Latina vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos, manifestó.

Lula también volvió a cuestionar, sin mencionarlos por nombre, a los hijos del exmandatario Jair Bolsonaro, a quienes acusó de actuar en territorio estadounidense contra los intereses brasileños y de promover acciones que perjudican al país.

Estas declaraciones tienen lugar en medio del aumento de las tensiones entre los dos países, luego de la decisión de la administración Trump de imponer nuevos aranceles a productos brasileños bajo argumentos rebatidos por las autoridades del gigante sudamericano, que consideran las medidas como una jugada política además de comercial.

Asimismo, recientemente la Cancillería brasileña negó las visas a dos asesores del Departamento de Estado que, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, pretendían cuestionar el sistema electoral y las urnas electrónicas del país.

Lula descarta trato privilegiado para su hijo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su hijo Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, deberá responder ante la Justicia si se demuestra que cometió irregularidades, y descartó cualquier trato privilegiado.

Durante una entrevista concedida al pódcast Inteligência Ltda., el mandatario afirmó que no intervendrá en favor de su hijo si prosperan las investigaciones abiertas en su contra por presunto tráfico de influencias y corrupción.

“No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un delegado o a un juez que no haga lo correcto. Tendrá que demostrar que es inocente. Y si es culpable, va a pagar”, declaró Lula.

El gobernante sostuvo, sin embargo, que sus adversarios políticos utilizan a su hijo para intentar atacarlo personalmente.

“Quien quiere atacarme empieza atacándolo a él. Si está en lo correcto, tendrá mi apoyo. Yo creo en él”, manifestó.

Las declaraciones se producen después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizara la apertura de una investigación a solicitud de la Policía Federal para determinar si Fábio Luís incurrió en los delitos de tráfico de influencias y corrupción.

El pedido busca determinar si actuó para favorecer al lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negocios relacionados con el Ministerio de Salud.

La defensa de Lulinha rechazó las acusaciones y su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, afirmó que la Policía Federal no encontró indicios de participación de su cliente en las pesquisas sobre el fraude al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), uno de los mayores escándalos recientes de corrupción administrativa en Brasil.

De acuerdo con el letrado, al no hallar elementos que vincularan a Fábio Luís con ese caso, los investigadores buscaron nuevas líneas de indagación.

La Policía Federal no encontró nada relacionado con el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una búsqueda indiscriminada de pruebas, es grave, declaró Carvalho, citado por el portal G1.