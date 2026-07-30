Cuba, y no EEUU, destino del último viaje de Gustavo Petro como presidente

“Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, manifestó el mandatario colombiano

Esta será la tercera vez que Petro visite Cuba como jefe de Estado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará en las próximas horas a Cuba para reunirse con su homólogo Miguel Díaz-Canel, en lo que será su última visita al extranjero como mandatario.

La decisión de optar por La Habana en lugar de Estados Unidos, donde tenía previsto participar en conferencias de la OEA y la ONU, responde a cambios de última hora en la agenda internacional.

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que la ausencia del presidente del Congo en una conferencia en Naciones Unidas motivó su decisión: “El presidente del Congo no pudo asistir y se redujo entonces por protocolo el nivel de la conferencia y suspendí lamentablemente mi viaje a EE.UU.”, escribió.

Ante esa cancelación, Petro anunció que su nuevo destino sería La Habana. “Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, manifestó.

Según ha trascendido en la prensa, el mandatario colombiano se desplazará a la isla para transmitir su apoyo y solidaridad con Cuba, en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, el cerco energético que enfrenta la nación caribeña y las amenazas de EE.UU. de derrocar al Gobierno cubano mediante la fuerza.

La visita cobra especial relevancia en un contexto de tensión diplomática bilateral. La histórica relación entre ambos países pende de un hilo ante la inminente llegada al poder del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ya anunció que cerrará la Embajada de Colombia en Cuba.

Al respecto, La Habana calificó esa decisión como un “acto de subordinación a la política de agresión de EE.UU. (…) que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos”.

Sin mencionar directamente a su sucesor, Petro advirtió que esa eventual ruptura de relaciones aislará a Colombia y la llevará a pertenecer al “pequeño círculo de los amigos del genocidio, pues la humanidad está en contra del holocausto humano en Gaza”.

Esta será la tercera vez que Petro visite Cuba como jefe de Estado. Los dos viajes anteriores fueron en junio de 2023, cuando participó en el cierre del tercer ciclo de diálogos con el ELN, y en septiembre de ese mismo año, para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo G77 + China.

(Con información de RT)