Bronce para Diego García en Olimpiada de Matemática

El estudiante del IPVCE de Sancti Spíritus se convirtió en el primer medallista internacional en esa asignatura para la tierra del Yayabo

Diego es el primer espirituano en alcanzar dos medallas en competiciones internacionales en la especialidad de Matemática.

La edición 67 de la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) 2026, celebrada en Shanghái, República Popular China, terminó con excelentes resultados para Cuba, pues la Mayor de las Antillas aseguró tres medallas de bronce, para un promedio colectivo de 90 puntos, lo que se traduce en el mejor resultado para el país en más de 20 años en eventos de este tipo.

Para Sancti Spíritus es motivo de celebración especial, ya que Diego García Rodríguez, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera se convirtió en el primer medallista internacional en la especialidad de Matemática en eventos de esta índole para la tierra del Yayabo.

A propósito de ello, Daniel Alejandro Espinosa Aguiar, coordinador del Centro Provincial para el Desarrollo del Talento (CPDT) en Sancti Spíritus, precisó: «Es la primera vez que un espirituano se suma a la IMO, así que Diego hizo historia por partida doble y salió por la puerta grande; motivo de orgullo para nuestra institución educativa y para toda la provincia».

Diego no es ajeno a competiciones internacionales, pues ya conquistó una presea dorada en la pasada edición de la Olimpiada Centroamericana. Tales frutos se deben a su esfuerzo y el de su familia, además de la conducción y el meritorio trabajo de sus entrenadores Carlos Sebrango y Catalina Rodríguez Felipe.