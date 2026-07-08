Estudiantes espirituanos repiten en la Olimpiada Internacional de Química

Se trata de Leticia Merlo Alfonso y Ernesto Barrera Ramírez, quienes integran la delegación cubana rumbo a la edición 58 del certamen Uzbekistán 2026

Leticia y Ernesto no son ajenos a este tipo de eventos, pues ya cuentan con preseas internacionales. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

Los estudiantes espirituanos Leticia Merlo Alfonso y Ernesto Barrera Ramírez representarán a Cuba, del 10 al 19 de julio, en la edición 58 de la Olimpiada Internacional de Química (IChO) Uzbekistán 2026; un prestigioso evento que pondrá a prueba los conocimientos de jóvenes talentos en el área de la asignatura a nivel global bajo la premisa: Transformando elementos, conectando el mundo.

A la cita acudirá una delegación cubana compuesta por cuatro estudiantes y dos mentores, un grupo de jóvenes dentro del que se encuentran los dos alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez.

En Uzbekistán harán gala de sus conocimientos en la especialidad de Química, que ya han mostrado en otros eventos de esta índole, donde han conquistado varias preseas.

Según asevera el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del IPVCE espirituano, estos lauros «son un verdadero orgullo para Sancti Spíritus, una fortaleza y gran prestigio para nuestra institución educativa».

En estos momentos, ambos jóvenes continúan preparándose intensamente, pues ya conocen la complejidad que supone la IChO 2026 y el gran reto que asumirán al llevar la bandera de Cuba hasta ese país euroasiático, desafío que enfrentan con gran emoción y altas expectativas.

En esta edición se espera la participación de jóvenes considerados talentos académicos brillantes de la enseñanza media procedentes de alrededor de 95 países a lo largo y ancho del orbe.