Espirituanos alcanzan bronce en Olimpiada de Química

Nuevamente Leticia Merlo Alfonso y Ernesto Barrera Ramírez representaron a Cuba en el podio, tras conquistar su tercera y cuarta medallas, respectivamente, en eventos de esta índole

Con su participación en la IChO Ernesto y Leticia concluyen, de forma exitosa, su paso por la Selección Nacional de Química para eventos internacionales de conocimientos, con un total de siete preseas.

La edición 58 de la Olimpiada Internacional de Química (IChO) Uzbekistán 2026 concluyó con dos espirituanos en el podio de premiaciones, pues Leticia Merlo Alfonso y Ernesto Barrera Ramírez conquistaron las preseas de bronce para poner, una vez más, a Cuba como referente mundial en eventos competitivos de esta índole.

De esa forma, concluyen exitosamente su paso por la Selección Nacional de Química para eventos internacionales de conocimientos, pues ambos ya son egresados del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus.

Para Ernesto este resultado supone su cuarta medalla de forma consecutiva en eventos internacionales, mientras Leticia alcanza su tercera presea; con lo cual suman un total de siete medallas que Cuba y Sancti Spíritus, de forma especial, han recibido con mucha satisfacción.

Según asevera el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del IPVCE espirituano estos logros «son un verdadero orgullo para Sancti Spíritus, una fortaleza y gran prestigio para nuestra institución educativa».

Ambos jóvenes agradecen el apoyo constante de sus entrenadores, profesores y familiares, quienes han acompañado todos los procesos que los han llevado hasta aquí.

La IChO es una de las competiciones más complejas de esa especialidad a nivel global, pues reúne cada año a jóvenes considerados talentos académicos brillantes de la enseñanza media procedentes de alrededor de 95 países a lo largo y ancho del orbe.