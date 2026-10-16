Cacerolazo contra Flávio Bolsonaro resuena en Brasil

La manifestación se produjo en un escenario de intensa disputa política dentro y fuera de las redes sociales

Vecinos golpearon ollas y otros utensilios de cocina en rechazo al aspirante del Partido Liberal. (Foto: PL)

Un cacerolazo contra el candidato presidencial Flávio Bolsonaro se escuchó este viernes en Brasilia y otras ciudades del país, desde las 21:00, hora local, minutos antes del inicio de su entrevista con TV Globo.

Prensa Latina presenció en la región administrativa de Aguas Claras, en el Distrito Federal, cómo a esa hora comenzó la manifestación sonora desde diferentes edificios, donde vecinos golpearon ollas y otros utensilios de cocina en rechazo al aspirante del Partido Liberal (PL).

Videos compartidos en las redes sociales mostraron escenas similares en otras ciudades brasileñas, en respuesta a una convocatoria difundida por seguidores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato presidencial.

La iniciativa fue promovida por el diputado federal André Janones, de la formación Rede, quien llamó a los simpatizantes del mandatario a participar en el cacerolazo durante la entrevista de Flávio Bolsonaro, que comenzó a las 21:15, hora local.

Janones coordina el canal de WhatsApp Exército do Lula, que reúne hasta el momento a más de 4,8 millones de seguidores y constituye una plataforma de movilización digital en apoyo al gobernante.

El legislador pidió a los participantes que hicieran sonar sus ollas y cucharas durante la transmisión televisiva, la cual tiene lugar un día después de un diálogo similar del mandatario con la misma cadena.

Además de los golpes de cacerolas, se escucharon canciones de apoyo a Lula, en una expresión de respaldo al mandatario en plena campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo 25 de octubre.

La manifestación se produjo en un escenario de intensa disputa política dentro y fuera de las redes sociales, donde las fuerzas que respaldan a ambos candidatos buscan ampliar su capacidad de movilización de cara a la votación.

Un estudio de la empresa de análisis Bites, publicado por el diario O Globo, indicó que los influenciadores de izquierda aumentaron 783 por ciento sus interacciones orgánicas en las plataformas de Meta entre el 4 y el 11 de octubre, frente a un incremento de 162 por ciento entre los de derecha.

En Instagram, el crecimiento fue de mil 195 por ciento para los perfiles de izquierda y de 241 por ciento para los de derecha, según la investigación, que contabilizó interacciones públicas, como reacciones, comentarios y compartidos, sin medir el alcance total de las publicaciones.

El informe también registró que, durante la semana después de la primera vuelta, en la que quedó por detrás de Flávio Bolsonaro por 1,87 puntos porcentuales, Lula incrementó 298 por ciento su interacción en redes, frente a 110 por ciento de su adversario, según la medición conjunta de Meta, TikTok y X.

Flávio Bolsonaro vincula jornada laboral a asaltos y deudas

El senador brasileño y candidato presidencial Flávio Bolsonaro vinculó este viernes el fin de la escala laboral conocida como 6×1 con la persistencia de asaltos y dificultades económicas de los trabajadores.

Durante una entrevista con TV Globo, el aspirante del Partido Liberal reconoció que decidió apoyar la eliminación de la escala 6×1 después de constatar que la mayoría de los trabajadores respaldaba la medida, aunque cuestionó que un día adicional de descanso resuelva los problemas cotidianos de la población.

“Todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más”, afirmó el senador, quien sostuvo que, incluso con una jornada de cinco días de trabajo y dos de descanso, los brasileños continuarían expuestos a la inseguridad en el transporte público y preocupados por sus deudas.

“Vas a seguir andando en autobús y siendo asaltado”, expresó el candidato de extrema derecha al referirse a la situación de quienes utilizan ese medio de transporte. También alegó que el salario de muchos trabajadores no alcanza para cubrir los gastos hasta el final del mes.

Sus declaraciones mantienen el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el centro de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que Flávio se enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

La controversia gira en torno a una reivindicación histórica de sectores laborales brasileños: sustituir el régimen de seis días consecutivos de trabajo por uno de descanso por un modelo que permita disponer de más tiempo libre.

El tema adquirió relevancia electoral por sus implicaciones para la calidad de vida, la salud y el tiempo que los trabajadores pueden dedicar a sus familias, además de las posibles consecuencias para las empresas y la organización de la actividad económica.

La decisión de Flávio Bolsonaro de votar esta semana en el Senado a favor del fin de la escala 6×1, tras haber criticado continuamente la medida, ocurrió en medio de una creciente presión popular para que el Legislativo diera ese paso.

Interrogado acerca de si pretende revertir esa enmienda constitucional, que fue promulgada este viernes en el Congreso en presencia de Lula, Flávio negó que esa sea su intención, al argumentar que respeta las decisiones del Congreso Nacional y que las leyes laborales están garantizadas.

Tales pronunciamientos ocurren después de que medios brasileños como ICL Notícias advirtieran que figuras cercanas a su entorno buscaban vías para reducir el impacto de la medida si él llegara a la Presidencia.

El senador ha defendido una mayor libertad para que los trabajadores organicen sus horarios y pacten directamente con los empleadores, con remuneraciones proporcionales al tiempo trabajado, una alternativa que abre interrogantes sobre las condiciones de contratación y los ingresos en un eventual sistema de mayor flexibilidad laboral.