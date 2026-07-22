Museos sin tiempo muerto

En toda la geografía espirituana, la red institucional subordinada al Centro Provincial de Patrimonio diseñó su programación con opciones diversas durante el actual verano

El Museo de Arte Colonial, aunque tiene sus 100 puertas cerradas, acoge ptopuestas en su cochera. (Fotos: Facebook)

Mucho antes de que el verano despunte, la red institucional subordinada al Centro Provincial de Patrimonio reacomoda sus programaciones para que los públicos se interesen por aprender y descubrir pasajes de su historia más cercana. Cada año es un reto mayor por las complejidades del propio contexto. Sin embargo, no son ajenos a la etapa estival y logran siempre seducir a los diferentes grupos etarios.

Con esa máxima, ya se han realizado diferentes cursos, talleres y rutas patrimoniales a lo largo y ancho de la geografía provincial. De acuerdo con Martha Barbarita Esquijarosa Escobar, especialista del Centro Provincial de Patrimonio, dos fechas históricas centran gran parte de las propuestas: la efeméride del 26 de Julio y el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

“Consideramos que, entre las tantas propuestas, una de las más importantes es la inauguración de las muestras del mes. Los museos están en su obligación de trabajar con la historia. En cada una de nuestras instituciones hay miembros de la Unión de Historiadores, (Unhic), y mediante esas exposiciones transitorias se ofrece una información que para muchas personas era desconocida”.

Ejemplo de las novedades es la que se exhibe en el Museo Provincial de Historia, de Sancti Spíritus, dedicada a Fidel Castro. Quienes lleguen hasta la céntrica institución, ubicada al frente del parque Serafín Sánchez Valdivia, de la urbe del Yayabo, podrán apreciar obsequios que le hicieron al eterno líder.

“A pesar de la situación con el transporte, se acomodaron al contexto los recorridos patrimoniales. Todos los museos cuentan con esa actividad. Precisamente, el Municipal de Fomento es el más destacado en ello porque los logra mantener durante todo el año”.

El Museo Municipal de Fomento es uno de los más destacados en el diseño y materialización de los recorridos patrimoniales.

Mientras, desde la Ciudad Museo del Caribe llegan los ecos de La ruta de los héroes; se visitan monumentos y sitios históricos de la comunidad.

Otra opción que encontró seguidores fue el taller Melodías del Arte. Aunque las 100 puertas del Museo de Arte Colonial permanecen cerradas, en su cochera se conoce sobre la historia, la estética y los sonidos que inspiraron una época.

“Cada una de las acciones que se realizan en estos meses permiten que la comunidad dialogue con nuestras instituciones. Los conocimientos que se resguardan en ellas no se quedan ahí, sino que salen de formas diversas. Los públicos lo agradecen; tanto así, que reconocemos rostros que se reiteran de una propuesta a otra, sobre todo, interesadas por conocer mucho más”, concluyó.