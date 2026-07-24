Egresan nuevos profesionales de la Salud en Yaguajay (+fotos)

En esta promoción se gradúan médicos, estomatólogos, licenciados en Enfermería y profesionales de las Tecnologías de la Salud, formados en los distintos niveles de la Educación Superior

Por sus resultados académicos 12 de ellos recibieron Título de Oro. ( Fotos: Luis Francisco Jacomino/Escambray)

La plaza del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos fue el escenario para la graduación de 62 egresados de diferentes especialidades de las Ciencias Médicas en Yaguajay, distribuidos entre las carreras de Medicina, Estomatología, Enfermería y Tecnologías de la Salud.

Por sus resultados académicos 12 de ellos recibieron Título de Oro, en tanto se entregó la condición de graduado más integral de Estomatología a nivel provincial a Islay Castillo Abreus.

Durante la ceremonia también se reconoció al estudiante Dariel Perera Corujo, quien integra el Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy.

Gabriela Santamaría González, estudiante de Medicina y graduada más integral de la Sede Universitaria Municipal de Ciencias Médicas, leyó, a nombre de sus compañeros, el juramento de los egresados, donde agradeció a profesores y familiares el aporte para alcanzar el sueño de quienes culminaron estudios en las diferentes especialidades.

La joven declaró a Escambray que “recibir este título es un honor que implica salvar vidas, aliviar el dolor y transformar lágrimas en esperanza”.

Al resumir la ceremonia, el doctor Pedro Israel González Dueñas trasmitió una felicitación a todos los egresados y destacó la importancia de su labor en lo adelante en las diferentes instituciones del territorio, donde no puede faltar la vocación humanista en la atención a cada paciente.