Camilo vive en el pueblo

Este 6 de febrero el Comandante del Ejército Rebelde Camilo Cienfuegos Gorriarán cumpliría 94 años de edad. En esta jornada toda Cuba recuerda al jefe guerrillero y al artífice de la histórica batalla de Yaguajay

Este seis de febrero se cumple un aniversario más del nacimiento de Camilo Cienfuegos. (Foto: Perfecto Romero).

Cada 6 de febrero Yaguajay evoca a Camilo Cienfuegos Gorriarán. La escultura del héroe, distinguida por la mirada ladeada y vigilante del Señor de la Vanguardia sobre el norte espirituano, se yergue a diario justo en el Complejo Histórico que lleva su nombre en el territorio. En este sitial sagrado de la historia se convida siempre a reverenciar y a seguir el ejemplo del Comandante del Ejército Rebelde, sobre todo hoy, cuando cumpliría 94 años.

El Señor de la Vanguardia, Héroe de Yaguajay, Hombre del Sombrero Alón o, simplemente, Camilo deviene ejemplo de arrojo, valentía, estratega militar, capacidad de lucha, y de revolucionario sin tacha, que tuvo a Cuba, su Patria, en lo más hondo de sus esencias.

No por gusto desde el 10 de marzo de 1952, cuando se produjo el golpe de Estado de Fulgencio Batista, estuvo dentro de los jóvenes que arribaron a la universidad en busca de armas para enfrentar a la dictadura. A partir de ese instante fraguó su labor política hasta que logró integrarse al Granma. A pesar de ser de los últimos en sumarse a la expedición, mostró su valía como combatiente. Tanto es así que en poco más de dos años se transformó de un soldado raso en el más brillante de los guerrilleros del Ejército Rebelde.

Desde Alegría de Pío, El Uvero, hasta su accionar en la Sierra Maestra marcaron la preparación del héroe. Eso, sin contar que en marzo de 1958 se convirtió en el primer jefe del movimiento que llevaba el combate más allá de la Sierra Maestra, a los llanos del Cauto.

Un poco más tarde, en agosto del propio año, le fue asignada la tarea de dirigir la columna invasora No. 2 Antonio Maceo, con la cual partió de la Sierra Maestra hacia el occidente de Cuba, iniciando sus operaciones en coordinación con la columna No. 8 Ciro Redondo, al mando de Ernesto Che Guevara.

Varios fueron los combates efectuados durante la referida misión, dentro de ellos, la histórica batalla de Yaguajay, la más larga de Las Villas y que clasifica entre los hechos más decisivos en los días finales de la guerra. Dicha gesta mostró las cualidades de Camilo como estratega militar y jefe guerrillero. El epíteto de Héroe de Yaguajay lo mereció justamente por haber sido el artífice de la contienda, considerada un singular ejemplo de resistencia y capacidad combativa.

Mas, a Camilo no solo se le recuerda por sus dotes militares. Lo que hizo en tan poco tiempo y la percepción que tenían las personas de él creaba un vínculo extraordinario con ellas.

En Yaguajay Camilo estableció una relación constante con el pueblo. Conoció su cultura, su gente. Se interesó por las parrandas. Encontró amigos. Aquí consolidó la relación persona a persona y en las calles era un yaguajayense más, sostiene Gerónimo Besánguiz Legarreta, director del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, quien resulta fuente de consulta obligada cuando de evocar la figura del Comandante del Ejército Rebelde se trata.

Y es que Camilo Cienfuegos Gorriarán era muy querido por su humildad, sencillez, y sonrisa franca. Por ello, al Señor de la Vanguardia habrá que recurrir siempre. En él y en sus principios anidan la esencia humanista, el pensamiento revolucionario, fidelidad al pueblo, compromiso con los humildes y entrega sin límites a la verdad y a la justicia.

Todos los días deberíamos ir hasta él para encontrar el camino de los verdaderos valores humanos. Los yaguajayenses lo tienen ahí, vigilante, firme, empinado sobre el Complejo Histórico que lleva su nombre, y que perpetúa su obra y memoria.

Camilo está en todas partes: en los niños, en el instinto creador de los artistas, en las instituciones, en cada sitio que encumbra sus proezas. Camilo vive no solo en el corazón de este pedazo de tierra espirituana, sino también en el de toda Cuba.