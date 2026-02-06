Otro amanecer de homenaje a Camilo en Yaguajay

El Señor de la Vanguardia marcó la historia de este municipio con la fundación del Frente Norte de Las Villas, que liberó numerosos poblados de la región

El tributo incluyó una ofrenda floral, a los pies del monumento erigido a Camilo en el escenario de la histórica batalla de Yaguajay. (Fotos: Alejandro Méndez)

Con la tradicional siembra de la palma número 94 en el Complejo Histórico que lleva su nombre, comenzó el homenaje de Yaguajay a Camilo Cienfuegos Gorriarán en otro aniversario de su natalicio.

Las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en el municipio, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y representantes de otras organizaciones políticas y de masas depositaron flores en el nicho que lleva el nombre del guerrillero del sombrero alón en el Mausoleo a los caídos del Frente de Norte de Las Villas.

Firma de convenios entre más de una veintena de entidades del territorio y el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos.

Posteriormente, tuvo lugar la firma de convenios entre más de una veintena de entidades del territorio y el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos. Este es un importante paso en la necesaria colaboración que garantiza el funcionamiento de este sitio sagrado de la Patria, aseguró Gerónimo Besánguiz Legarreta, director del centro.

El tributo incluyó una ofrenda floral, a los pies del monumento erigido a Camilo en el escenario de la histórica batalla que culminó el último día de 1958, así como la presentación de la Colmenita Sueños de Miel, de la Escuela Primaria Mártires de Nicaragua, de la comunidad de Venegas, que regaló su arte a los niños y jóvenes reunidos en la plaza.

Yaguajay recuerda así al líder carismático que nació en Lawton, pero cuyo destino lo unió para siempre a esta tierra que liberó en un acontecimiento decisivo para el triunfo de enero de 1959.