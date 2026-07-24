Sabor espirituano en tierra dominicana

Cerca de 30 deportistas de este territorio se insertan en la nómina cubana que intervendrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comienzan este 24 de julio en República Dominicana

Uno de los que defenderán el cetro centroamericano de San Salvador 2023 es el gimnasta Diorges Escobar.

A la espera de la inauguración oficial, este 24 de julio, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, ya son un hecho con la arrancada de algunos deportes en la antesala.

Como ha sido tradicional en las 24 citas anteriores, esta tiene también sabor yayabero, gracias a la incursión de 29 representantes de esta tierra. El grueso de la delegación, como suele suceder, lo componen los atletas diseminados en varios deportes.

Toda una leyenda lo constituye la representante de hockey Yuraima Vera Rojas, quien participa en sus cuartos Juegos Centroamericanos, para empatar con la tiradora Eglys de la Cruz, que hasta ahora era la atleta espirituana con mayor cantidad de citas.

En esa propia disciplina figuran Sheila Darias Rojas, entre las féminas, y Liodisbel Cervantes González, en el equipo masculino.

En su tercera incursión en estas citas estará la tiradora Lisbet Hernández Hernández, en un deporte en el que también asistirá en calidad de debutante Paula Yanes Ramírez.

Prestigia la comitiva el recordista mundial juvenil de salto de longitud Jorge Hodelín, como parte del atletismo espirituano, que también incluyó a Ronald Anthony Mencía Zayas, en su segunda participación; en tanto, el saltador de altura Diosber Hernández Soto, de Yaguajay, y el velocista trinitario Diorvis Domínguez Mustelier competirán por primera vez.

Si de honores se trata, el dos veces bronce mundial y olímpico de París 2024 Alejandro Claro Fiss buscará su primer título centrocaribeño. Uno de los que defenderán el cetro centroamericano de San Salvador 2023 es el gimnasta Diorges Escobar Olmo y en las evoluciones de la gimnasia rítmica estará la joven Katherine Hernández Rumayor.

En el tiro con arco repite su presencia Javier Alejandro Vega Valle, mientras la jovencita Alejandra Morera Pérez debuta en esas lides.

En la nómina espirituana aparecen el futbolista Samuel Rodríguez Zabalo, la softbolista Ana Amalia González Arboláez, la karateca Bárbara Lin Cuevas, el lanzador de béisbol Yankiel Mauris Gutiérrez y el ciclista cabaiguanense Ricardo Delgado González.

Ya entraron al agua competitiva los atletas de polo acuático espirituano Neiler Companioni García y Rangel Hernández Cruz con el elenco masculino, y Lía Arlenis Espinosa Alonso con el femenino.

Completan la delegación los árbitros de tiro deportivo Julio Hernández Díaz y Carlos Arias Roque, los entrenadores de atletismo Miguel Vázquez Herrada y Juan Miguel Arrechea Malibrán, de béisbol Rafael Muñoz y de tenis de mesa Osdani Romero, así como el comentarista deportivo Oscar Castañeda.