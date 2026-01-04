Canciller cubano condena en la Celac intromisión de EEUU en Latinoamérica

Bruno Rodríguez advirtió sobre los peligros de las intenciones de la Casa Blanca de restablecer la política de injerencia por el uso de la fuerza

Bruno Rodríguez advirtió sobre los peligros de las intenciones de la Casa Blanca de restablecer la política de injerencia por el uso de la fuerza. (Foto: PL)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó hoy la intromisión de Estados Unidos en la región Latinoamericana y exigió fe de vida del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su participación en la Cumbre Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el jefe de la diplomacia cubana, advirtió sobre los peligros de las intenciones de la Casa Blanca de restablecer la política de injerencia por el uso de la fuerza.

Frente a esas pretensiones recalcó que «América Latina no es un territorio en disputa, no pertenece a nadie más que no sea a la soberanía de los pueblos».

Rodríguez calificó los acontecimientos que una amenaza existencial de carácter histórico y transversal a todas las líneas políticas e ideológicas y requirió que «todos los Estados de la Celac pongan a un lado sus diferencias para defender colectivamente las bases de la independencia y soberanía de los países del área de cara a esa amenaza».

Asimismo convidó a emplear todos los esfuerzos diplomáticos y políticos para exigir el debido respeto por la integridad territorial y le independencia venezolana, así comonpor la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De igual forma agregó que no podemos «permitir que la fuerza y la barbarie prevalezca sobre el derecho internacional» y en su momento «reclamar la rendición de cuentas de los responsables de las agresiones».

«Cuba rechaza la brutal intención de imponer la fuerza militar y la Doctrina Monroe y su consagración en la actual doctrina militar de Estados Unidos», concluyó.