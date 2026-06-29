Cancillería confirma fallecimiento de dos ciudadanos cubanos durante terremotos en Venezuela

La Cancillería extiende condolencias a familiares y amigos y reitera que continúa en busca de información para confirmar otros posibles casos de connacionales

En las regiones afectadas, principalmente en La Guaira, zona de desastre, continúan trabajando miles de rescatistas venezolanos junto a un contingente internacional de más de 2 600. (Foto: EFE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido confirmación del fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela.

Al ofrecer la información en una publicación en redes sociales, Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), extendió sentidas condolencias a familiares y amigos.

Precisó que esa dirección continúa sin descanso «en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos».

Concluyó su publicación reiterando que cualquier persona que desee ofrecer información de utilidad puede comunicarse con la DGACCRE por el teléfono 7 8321484.

Los cubanos residentes en Venezuela lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625.

En otra publicación en Facebook, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE) dijo que el padre de la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez informó de su fallecimiento durante los potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. La Cancillería transmitió sentidas condolencias a familiares y amigos.

González Fraga señaló que, al mismo tiempo, familiares amigos y conocidos han reportado la presunta desaparición de otros 24 ciudadanos cubanos.

“Desde el primer momento, nuestros funcionarios de la Embajada y Consulado en Venezuela, la Asociación de Cubanos Residentes en el país (Acreven) y nuestros colaboradores buscan información con autoridades venezolanas. Además, se visitan hospitales y centros de acogida para conocer situación de nuestros connacionales”, precisó.

Añadió que “la información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales o nos llegan por diversas vías. Con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares de las víctimas”.

Sube a 1.719 número de fallecidos en Venezuela por devastador doblete sísmico

La cifra de personas que perdieron la vida en Venezuela por los devastadores terremotos del miércoles 24 de junio ascendió a 1 719, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El reporte incluye además un registro de 5 034 personas heridas y un total de 15 866 damnificadas, alcanzando una suma de 22 619 ciudadanos afectados que han recibido atención médica en hospitales tradicionales, centros de campaña y puntos de atención de emergencia.

Rodríguez agregó que 75.238 familias han sido atendidas e informó que se han contabilizado hasta el momento 609 réplicas, incluida una de magnitud 4.2 este lunes 29 de junio, las cuales no han generado nuevos daños ni afectaciones.

En el ámbito de la infraestructura habitacional, la autoridad gubernamental reportó un total de 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total y 666 presentaron un colapso parcial o daños graves en sus estructuras.

Ante esta situación, se informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez designó dos grandes comisiones de trabajo sectorial: una evaluará técnicamente la habitabilidad de los inmuebles a través de un sistema de semáforo científico y otra dedicada a la planificación y coordinación de campamentos provisorios para las familias desalojadas.

Respecto a los servicios básicos y la asistencia a la población, presidente del Parlamento venezolano destacó que se ha logrado restituir completamente el 90 por ciento del servicio eléctrico en el estado La Guaira, la región más afectada por los fenómenos geológicos y declarado como zona de desastre.

Asimismo, indicó que ya se encuentran instalados 15 campamentos transitorios en el estado La Guaira y otros 50 están distribuidos en la Gran Caracas y el estado Miranda, como espacios debidamente dotados para garantizar la alimentación, el transporte y el cuidado integral de los ciudadanos que lo requieran.

(Tomado de TeleSUR)