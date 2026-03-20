Cantautor Silvio Rodríguez ya tiene su arma de combate

La decisión respondió a la actitud del trovador, quien publicó en su blog Segunda Cita: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, en respuesta a las amenazas bélicas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba

Silvio recibió el armamento de manos del General de Cuerpo de Ejército y ministro de las FAR Álvaro López Miera. (Foto: Minfar/Cuba)

El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió una réplica del fusil AKM y otra arma de combate, los cuales le fueron entregados este viernes durante la realización del Día Nacional de la Defensa en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias informó en su página oficial en Facebook que la decisión respondió a la actitud del trovador, quien publicó en su blog Segunda Cita: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, en respuesta a las amenazas bélicas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

El autor de Ojalá, La Masa y Unicornio azul recibió el armamento de manos del General de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las FAR Álvaro López Miera.

La actitud del cantautor Silvio Rodríguez “adquiere una dimensión paradigmática” en el momento actual y “consagra la participación de cada cubano en la defensa de la Patria”, indicó la nota.

Según el texto, la decisión constituye un “justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del gobierno de los Estados Unidos”.

El comentario del destacado artista en Segunda Cita fue replicado en las redes sociales por diversas personas, mientras otros intelectuales y gente de pueblo en Cuba se sumaron a su iniciativa solicitando también un arma para defender a la nación.