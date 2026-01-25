Celebró Sancti Spíritus acto nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria (+fotos)

Recibe la Empresa Cárnica la bandera de Vanguardia Nacional junto a otros reconocimientos. La provincia se alzó con el galardón de vanguardia por sus resultados integrales en la labor sindical y productiva

El acto tuvo lugar en la empresa cárnica espirituana. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

A ritmo de conga, con entusiasmo y mucho colorido, los espirituanos y otros integrantes de la industria alimentaria de distintos territorios, empresas y colectivos laborales de la isla festejaron con júbilo la realización en la tierra del Yayabo, del acto nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria.

El acto devino momento especial donde sobresalieron por su desempeño varios colectivos, obreros y, en particular, entidades vinculadas al sector en Cuba, las cuales, en medio de las limitaciones de recursos, han sabido salir adelante aplicando estrategias y buscando alternativas para seguir la marcha, que se traduce en contribuir con la obtención de alimentos con destino a la población.

Durante la celebración se pasó revista al quehacer de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, la que, al decir del propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es una entidad eficiente, audaz e innovadora cuando se trata de aportar bienes y servicios de calidad, que sitúa al sector en condiciones favorables para aprovechar el proceso de recuperación gradual de la economía.













En el acto fueron reconocidos numerosos trabajadores y colectivos laborales.

Como parte de la jornada de homenaje, dedicada a honrar la memoria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, a los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la hermana República de Venezuela, fueron estimulados trabajadores, dirigentes sindicales y colectivos vinculados al sector de la Alimentaria en la provincia y el país.

El acto estuvo presidido por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, así como por Osnay Miguel Colina Rodríguez, integrante del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del vigésimo segundo Congreso de la CTC; Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del parlamento cubano; Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria y la Pesca; Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, entre otros dirigentes del Partido y el Gobierno, y las organizaciones de masas del territorio.

El acto contó con la actuación de Arnaldo Rodríguez y La Colmenita Dueños de la Felicidad.

En este contexto el movimiento obrero entregó el Sello 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, instituido por única vez, a un grupo de trabajadores con una trayectoria excepcional; de igual forma, se reconocieron con la Distinción Pedro Marrero Aispurúa, el Sello 50 aniversario, la Réplica del carné de innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, entre otros reconocimientos, a quienes por su desempeño e inventivas contribuyen a la producción de alimentos y el apoyo a otros territorios del país.

El 2025 fue un año difícil, no obstante, en este período sobresalieron a nivel de país, además de la Empresa Cárnica espirituana, otras como la Empresa Láctea de Pinar del Río, Empresa de Conservas La Conchita y la Empresa Cárnica Camagüey, unido a la Empresa Cárnica Valle Rojo, de Granma; esta última por su significativo aporte en la recuperación de sus unidades tras el paso del huracán Melissa, entre muchas otras entidades de la rama alimentaria del país.

Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, al hacer las conclusiones del acto enfatizó: “Estamos convencidos del papel que desarrollaron durante el 2025 la mayoría de nuestros afiliados para mantener la continuidad de las producciones, a pesar de las limitaciones económicas y el recrudecimiento del bloqueo, donde cada desafía ha sido un motivo de admiración, pero hay que seguir enfrentando esas mismas limitaciones, carencias y restricciones, con mucha más entrega, laboriosidad e innovación.

Por último, Fajardo Casas felicitó a los espirituanos y los exhortó a seguir la marcha, unidos, comprometidos y eficientes, especialmente a los de la rama cárnica por su sobresaliente labor en este año que recién finalizó.