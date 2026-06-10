Emplean asfalto en frío para pavimentar calles en Sancti Spíritus

La reanimación constructiva mejora la circulación vial en varias de las principales arterias de la ciudad del Yayabo

Ya se iniciaron los trabajos de bacheo en algunas zonas de la ciudad de Sancti Spíritus. (Fotos: Rosa Blanco Martínez/ Escambray)

Obreros de la Brigada No. 2 del Movimiento de Tierra y Obras Ingenieras, perteneciente al Ministerio de la Construcción en Sancti Spíritus, iniciaron trabajos vinculados al vertimiento de asfalto en frío para mejorar algunas de las principales vías de la cabecera provincial.

Así lo declaró a Escambray Osmel Santos Rodríguez, jefe de la Planta de Asfalto radicada en la zona de El Chambelón, quien aseguró que, luego de mucho tiempo inactiva debido a la falta de combustible, la fábrica reanudó la elaboración de asfalto en frío destinado a diversas acciones de bacheo, que comienzan por las calles más afectadas del perímetro urbano de la villa.

En tal sentido, explicó que ya se produjeron las primeras 150 toneladas de asfalto, lo que permitió iniciar las labores en la calle Carlos Roloff, para luego llegar hasta Onza, Circunvalación Sur y Agramonte, entre otras.

Fuerzas especializadas de la Construcción se encargan de rellenar los baches en el pavimento, que en los últimos tiempos se han agudizado por la prolongada paralización de la Planta de Asfalto.

Desde que comenzaron a realizar las labores hasta la fecha, suman ya más de 40 toneladas de asfalto en frío utilizadas para resanar las partes más críticas de las vías.

Santos Rodríguez apuntó que, en la medida que haya combustible para esta actividad, se continuarán las labores, las cuales se extenderán a otras zonas de la ciudad, como La Ranfla y la Avenida de los Mártires, entre otras que presentan serias roturas en el pavimento.

Asimismo, aclaró que la brigada encargada de esta actividad aprovecha las horas de la mañana para adelantar, pues muchas veces por las tardes llueve. Esto hace que trabajen todos los días hasta tanto se consuma el material producido en la emblemática planta espirituana, donde para realizar la mezcla se emplea el líquido asfáltico proveniente de la Refinería Sergio Soto y el árido que ahora se traslada desde el municipio de Yaguajay.