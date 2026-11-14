Gallos en picada

Para revertir la debacle, a los Gallos no le queda otra opción que ganar y ganar en este tiempo de descuento

Ahora mismo los Gallos están en negativo, con balance de 14 victorias y 18 derrotas.

Nada bien le va al equipo espirituano en la 65 Serie Nacional de Béisbol. Justo cuando al calendario le restan 12 juegos para el cierre de la fase clasificatoria, los Gallos están literalmente en picada.

Lo más reciente de su slump colectivo han sido las tres derrotas ante Holguín que comprometen sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase.

Ahora mismo están en negativo, con balance de 14 victorias y 18 derrotas. Lo que preocupa no es su distancia del primer lugar de la zona oriental, Las Tunas, del que está a ocho juegos; es que se aleja del cuarto, el último escalón de los aspirantes.

Ocupantes del sexto puesto, los Gallos se encuentran a dos partidos del cuarto y quinto lugares: Granma y Ciego de Ávila, los de Luisvany Meneses tendrían que desbancar a dos equipos para incluirse en zona clasificatoria y lograr además que Camagüey no levante boga, ya que le sigue de cerca los pasos a solo un partido.

Para resolver todo ese enredo le quedan apenas 12 juegos. Para ello deben cambiar su perspectiva de juego de manera radical.

Lo protagonizado ante Holguín muestra un equipo que parece desinflarse. Solo cinco carreras produjo la ofensiva yayabera en tres partidos, que fue en descenso de uno a otro para terminar el último con apenas tres hits.

Mas, lo sucedido no es circunstancial. En las últimas subseries la selección espirituana ha jugado de manera intermitente y, de forma general, ha ido de más a menos.

Desde las estadísticas pueden leerse algunas respuestas. El bateo, por ejemplo, ha sido, además de pobre, poco productivo. En una campaña donde la ofensiva es desbordada con 298, los Gallos son los que menos batean para apenas 261.

Y no solo eso. Lo poco que batean no puede ser siempre bien aprovechado: los 7.6 hits conectados como promedio por juego solo se ha traducido en 4.4 carreras por encuentro, mientras su pitcheo admite más: 5.04 PCL.

Estos números se contraen con corredores en circulación, con apenas 247 de promedio. De 480 hombres en posición anotadora, solo han logrado completar la vuelta al cuadro 96.

Parte de esa problemática descansa en la baja producción de bateo de largo metraje, con solo 65 extrabases o, lo que es igual, poco más de dos por encuentro.

Un dato es revelador: cuando necesita impulsadores en momentos de apuro, los Gallos no encuentran respuesta en el banco ante la baja producción de sus emergentes, quienes producen apenas 182 de average y solo seis hits en 33 veces.

Llama la atención, además, que un equipo esencialmente joven sea el que más se poncha del torneo, con 152.

También resulta notorio que ante la falta de producción de largo alcance, el elenco apenas haya apelado a lo que ha defendido como su estrategia de juego rápido para construir sus anotaciones: es el tercer elenco que menos robos de base practica, con seis, mientras han parado en seco a 11 de sus corredores en el intento. Tampoco es que sean tantos los toques de bola (21) y los fly de sacrificios (10).

De manera individual, solo tres hombres batean sobre 300: Frederich Cepeda: 380 con 10 impulsadas; Lázaro Fernández: 310, con 22 impulsadas, y Liuber Gallo: 316, con 10 empujadas.

Las diferencias parecen estar en los bajos rendimientos de hombres que en los últimos años han sido puntales, como Daniel Froilán Fernández (253), Delvis Hernández (220) y Rodolexis Moreno (264), este último aun recuperándose de una lesión, y hasta el propio Gallo, quien en las dos campañas precedentes ha sido el máximo productor de carreras del conjunto.

En cuanto al pitcheo, ha presentado los mismos descosidos que presagiaba sin un staff de abridores que soporten el embate. A pesar de que su promedio de 5.04 PCL, es inferior a la media: 5.76, los hombres encargados de abrir los partidos se ubican en el onceno puesto con 6.12 PCL.

De ese grupo la excepción recae en José Isaías Grandales, quien, a pesar de no arrancar con el elenco, aporta tres victorias y es segundo entre todos los lanzadores de la serie con 48 PCL. También se exceptúa Daniel Reyes, con balance de 3-1 a pesar de que su efectividad es discreta, con 5.27 PCL.

El pitcheo de relevo se ha comportado mejor. Con 4.20 PCL es el segundo de la campaña, liderado por Yanielkis Duardo, con siete salvados y 3.10 PCL. La nota discordante ha sido Yankiel Mauris, con solo 2 triunfos y un salvado en 23 entradas y un elevado 7.04 PCL.

En términos generales, la defensa se ha comportado al nivel que se esperaba con 969 de promedio, por debajo de la media de 970. Mejores luces exhibe la receptoría, con nueve bases robadas y 16 cogidos robando.

De modo que, para revertir su picada, a los Gallos no le queda otra opción que ganar y ganar en este tiempo de descuento. La porfía es dura si se tiene en cuenta que aún le restan dos juegos ante Holguín y cinco ante Santiago de Cuba, dos ocupantes del cuarteto de vanguardia de la zona oriental.