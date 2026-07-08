Chalet Los Álamos de vuelta al verano

La finca agroturística de Yaguajay este año pone a disposición de los visitantes una oferta única que incluye entrada, almuerzo y alquiler del local. Esta opción de pasadía ofrece además el baño en la piscina y en el río

El Chalet Los Álamos se distingue por su belleza natural.

A los pies de la comunidad de Jobo Rosado descuella la Finca Agroturística Chalet Los Álamos, de la Empresa Flora y Fauna Sancti Spíritus, sitio que, en cada etapa estival, refuerza su belleza natural para el disfrute de los clientes.

Desde el mes de junio, cuando reabrió las puertas, unas 60 personas han acudido hasta allí en busca de un servicio de calidad y de un esparcimiento sano marcado por el contacto directo con la naturaleza.

En declaraciones a Escambray Danay Alfaro Riverol, gestora de Ventas del centro, explicó que este año la entidad pone a disposición de los visitantes una oferta única de 1 500 pesos, la cual incluye entrada, almuerzo y alquiler del local. Esta opción de pasadía, dijo, ofrece además el baño en la piscina y en el río.

Alfaro Riverol agregó que en Los Álamos se respeta la privacidad del cliente, de ahí que no conciba la entrada libre, sino la de un grupo por día.

Refirió, además, que se acepta la presencia de 20 personas como mínimo y 60 como máximo.

La gestora de Ventas detalló que todos los días de la semana el centro abre sus puertas en el horario de nueve de la mañana a seis de la tarde; se excluyen del pago los menores de un año.

Precisó que casi el ciento por ciento de las reservaciones están pactadas para julio, mientras que en el mes de agosto se les dará prioridad a los trabajadores de la empresa y, luego, se completará con otros visitantes.

Asimismo, puntualizó que los interesados en llegar a la instalación pueden contactar con la entidad a través del teléfono móvil 52108398 o de los números 41 531417 y 41 531426. No obstante, también pueden visitar el perfil de la Finca Agroturística Chalet Los Álamos, en la red social Facebook, espacio virtual con información oportuna sobre los servicios del sitio.

El compromiso de los ocho trabajadores de la entidad es que los visitantes se sientan como en casa. Acá hay un gran sentido de pertenencia en aras de brindar un servicio de calidad a los clientes, aseveró.

En medio de la compleja situación económica que atraviesa el país, Los Álamos pudo retomar sus faenas, como cada verano, gracias a gestiones de la propia empresa y al empeño de sus trabajadores. Previo al inicio de la temporada veraniega, la instalación recibió labores de pintura y embellecimiento de sus áreas.

La propia fuente recalcó que el Chalet Los Álamos acogerá en este 2026 el cambio de matriz energética hacia las energías renovables, con el propósito de elevar la calidad de sus prestaciones. De igual forma, resaltó que la instalación también expande sus actividades a la celebración de cumpleaños, quince, reuniones corporativas y otros eventos.