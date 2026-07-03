¿Qué propone el Turismo en Sancti Spíritus para el verano?

Vacacionistas de toda la provincia y otros territorios cubanos prefieren anualmente la hermosa playa Ancón.

A pesar de la difícil situación que atraviesa el país, el sector turístico en Sancti Spíritus sigue trabajando en función de buscar la satisfacción de los clientes. Así lo confirmó Yordanis Fernández Alonso, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia.

«Hoy están operando en la modalidad de instalaciones abiertas el hotel Meliá Trinidad Península y el Complejo Rijo-Plaza-Don Florencio, en la cabecera espirituana. El resto presta servicios de pasadías o actividades puntuales en playas y piscinas de cara a la etapa estival».

El servicio de pasadías es una opción sugerente durante estos meses para las familias. Entre los lugares que brindan este servicio se encuentran Los Lagos de Mayajigua, de miércoles a domingo, y el hotel Ancón, en el área de la piscina.

En Trinidad se reabrió el hotel Ma. Dolores con un grupo de ofertas gastronómicas y actividades recreativas, además del servicio de pasadías acompañados de habitaciones.

«En las seis instalaciones de Campismo también están desarrollándose un grupo de actividades y todas están prestando servicio de cara al verano. Van a estar operando sin ningún tipo de dificultades», apuntó Fernández Alonso.

Entidades como Palmares y Caracol apoyan además con variadas ofertas en las zonas de las playas, como Ancón y La Boca, ampliamente visitadas durante este tiempo.

«Nuestras instalaciones están realizando un grupo de acciones en correspondencia con la situación del país. Hoy se trabaja con el respaldo de grupos electrógenos o la corriente cuando se puede».

Muchas entidades han trabajado en función de la incorporación de energías renovables como ITH, Emprestur, el hotel Las Cuevas, la empresa Caracol y entidades como Palmares e Islazul, de acuerdo con las posibilidades y los presupuestos existentes; además, se sigue un cronograma con compromisos para incrementar la calidad de los servicios.

«Estamos desarrollando un grupo de mejoras y nos mantenemos en estrecha comunicación con los turoperadores, con los consejeros de turismo en los diferentes países para mantener una retroalimentación con los propios clientes, los repitentes, a fin de mantener la vitalidad de la operación turística».

Acerca del turismo internacional, es importante destacar que no todos los vuelos están cancelados y los clientes que lleguen, serán atendidos, asegura Fernández Alonso.