Canciller cuban0 responde a declaraciones de presidente chileno

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió este 19 de enero desde La Habana al presidente chileno, Gabriel Boric, quien realizó declaraciones contra la isla y la dirigencia histórica de la Revolución.

En la red social X, Rodríguez dijo que en un escenario donde América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por Estados Unidos “algún gobernante de la región prefiere criticar a #Cuba”, afirmaciones que la prensa ha identificado con las declaraciones de Boric en un programa de CNN Chile, los días 15 y 16 de enero.

El canciller cubano calificó de “oportunismo político” la postura del mandatario chileno la cual “no es un acto de coherencia ni de valentía”. Más adelante, en el mismo post, señaló a Boric textualmente, “dilapidó su tiempo. Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista”.

Mientras América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por EEUU, algún gobernante de la región prefiere criticar a #Cuba.



En su caso, atacar a nuestro país no es un acto de coherencia ni de valentía, sino de oportunismo político.



El jefe de la diplomacia cubana agregó que “quizás sin quererlo” Boric sirve a los deseos del imperialismo de “dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos”. Lo hace al tiempo que relega su propia historia, la de sus mártires y su pueblo.

Durante el citado espacio televisivo, el jefe de Estado chileno en sus desacertadas declaraciones calificó a Cuba como dictadura y al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro como dictador, según reseña la Agencia Cubana de Noticias.

Gabriel Boric será presidente de Chile hasta el 11 de marzo de 2026, cuando entregará el cargo a José Antonio Kast.