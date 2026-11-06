China desafía las sanciones de EE.UU. contra Cuba

Entre los nuevos objetivos de las restricciones de Estados Unidos contra la isla figuran dos compañías chinas: China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) y Beijing H&C Technologies

Pekín adoptará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas después de que Estados Unidos incluyera a dos compañías chinas en una nueva ronda de sanciones relacionadas con Cuba. Así lo declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

Ante una pregunta al respecto, el funcionario indicó: «La cooperación entre China y Cuba es abierta, transparente y legítima. China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, así como a la denominada jurisdicción de largo alcance».

El portavoz también manifestó la oposición de Pekín a los intentos de Washington de interferir y obstaculizar la cooperación de su país con la isla caribeña, y reiteró el apoyo de China a los esfuerzos de La Habana por salvaguardar su soberanía nacional y rechazar las injerencias externas.

«China adoptará todas las medidas necesarias para defender firmemente los derechos e intereses legítimos de sus empresas», subrayó Guo.

Cerco de EE.UU. contra Cuba

Cuba lleva más de seis décadas sometida al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

La presión de la nación norteamericana se intensificó en 2026 con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El 29 de enero, el presidente firmó una orden ejecutiva con la que declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba y abrió la puerta para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Washington justificó estas medidas alegando que el Gobierno cubano representa una «amenaza» para la seguridad nacional estadounidense. La Habana ha rechazado sistemáticamente tales acusaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial.

La última ampliación de las sanciones tuvo lugar el 5 de noviembre. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciaron medidas contra ocho entidades y dos personas.

Entre los nuevos objetivos de las restricciones figuran dos compañías chinas: China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) y Beijing H&C Technologies.

La Cancillería de Cuba rechazó la decisión y afirmó que Washington «seguirá fracasando en el intento» de someter a la isla a sus designios. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las sanciones de nuevas medidas de bloqueo destinadas a asfixiar la economía cubana y causar el mayor daño posible a la población.