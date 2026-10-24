China lanza un mensaje al mundo ante la militarización espacial de Estados Unidos

«No debe permitirse que ningún Estado abuse de su legislación interna para levantar barreras o imponer sanciones unilaterales», reza el documento

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En medio de la creciente militarización del espacio impulsada por Estados Unidos, China ha lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para que desarrolle nuevas normas de derecho internacional sobre las actividades en el espacio ultraterrestre, según se desprende de la posición oficial difundida el 23 de octubre por la agencia Xinhua.

En el documento, Pekín advierte que el riesgo de que se desate una carrera armamentista y la tendencia a convertir el espacio en un nuevo teatro de conflicto se han convertido en una de las amenazas más graves para la seguridad espacial. En este contexto, defiende la necesidad de preservar el orden internacional vigente, incluido el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, y de garantizar su aplicación igual y universal para todos los Estados.

«Es importante mantener el compromiso con la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y oponerse a la militarización del espacio o a su conversión en un nuevo teatro de conflicto. No debe permitirse que ningún Estado abuse de su legislación interna para levantar barreras o imponer sanciones unilaterales a las actividades espaciales de otros Estados», subrayó la parte china.

Asimismo, Pekín enumera una serie de principios para reforzar la gobernanza espacial: apertura y beneficio compartido, respeto de los derechos de todos los Estados, defensa del derecho internacional, impulso de la innovación y el desarrollo, salvaguarda de la seguridad común y prevención de conflictos armados.

También abogó por reducir los malentendidos y las percepciones erróneas mediante más transparencia y diálogo, así como por regular la actividad espacial comercial para evitar injerencias ilegales en conflictos y asuntos internos de otros países.

En la misma línea, China llamó a estrechar la cooperación internacional en ciencia, tecnología y aplicaciones espaciales, oponiéndose a políticas discriminatorias y barreras en este ámbito.

Paralelamente, defendió el fortalecimiento de la gobernanza global del espacio bajo el papel central de la ONU, con una mayor representación de los países en desarrollo y con un mecanismo abierto, equitativo y eficaz basado en una amplia participación.

La inminente militarización del espacio

Estas propuestas surgen tras un drástico cambio de postura en el Pentágono. En las últimas semanas, los mandos militares han comenzado a evocar guerras cinéticas e intercambio de fuego en órbita como escenarios reales a corto plazo.

A mediados de septiembre, Washington confirmó por primera vez el despliegue de armas en la órbita terrestre. Aunque la Casa Blanca no detalló el tipo de armamento, los expertos sugieren que se trata de sistemas de guerra electrónica diseñados para interferir satélites.