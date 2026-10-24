Reclutamientos públicos de la CIA: «Debe haber mucho desespero», asegura Fernández de Cossío

La reacción del diplomático cubano se produjo después de que Rubio publicara un mensaje dirigido “a quienes buscan un cambio en Cuba”

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. (Foto: Christopher Goodney/ Bloomberg)

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, cuestionó este viernes el llamado público de funcionarios estadounidenses a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), tras un mensaje difundido en la red social X por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Ahora EEUU se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en la filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”, escribió Fernández de Cossío en su cuenta en esa plataforma.

En su cuenta en X, el viceministro cubano denunció el tono y el método de esa práctica, en línea con las alertas expresadas por el presidente Miguel Díaz-Canel sobre las persistentes ambiciones de dominación de Washington contra la Isla.

La reacción del diplomático cubano se produjo después de que Rubio publicara un mensaje dirigido “a quienes buscan un cambio en Cuba”, en el que los instó a aprovechar el momento para establecer una “colaboración discreta con la CIA”.

El mensaje refuerza la denuncia cubana frente a las acciones injerencistas de Estados Unidos y añade una crítica directa al uso público de mecanismos de captación vinculados a la CIA, que anunció el Secretario de Estado y confirmó la siniestra agencia de espionaje.