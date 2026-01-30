China rechaza firmemente las medidas de Estados Unidos contra Cuba

China reiteró su firme apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, ante las nuevas medidas y presiones del Gobierno de Estados Unidos contra la isla

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

«China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales», expresó este viernes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

El vocero también enfatizó la firme oposición de Beijing a las medidas «que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo, así como a las prácticas inhumanas».

Las declaraciones de la Cancillería china se producen luego de la nueva escalada del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que incluye medidas para imponer un bloqueo total al suministro de combustibles a la Isla y la amenaza de imposición de aranceles a los países que no se sumen a esta agresiva política.

El pasado martes, China manifestó su profunda preocupación y condenó enérgicamente las acciones de EE.UU, orientadas a causar mayores obstáculos al suministro de petróleo a la nación caribeña.

En esa ocasión, el portavoz subrayó el respaldo a Cuba e instó a Washington a dejar de privar al pueblo cubano de su derecho al desarrollo, así como a cesar las perturbaciones a la paz y la estabilidad de la región latinoamericana.

Además, destacó la confianza de China en que, con el liderazgo de su Partido y el Gobierno cubanos, el pueblo sabrá superar cualquier dificultad que se presente.