Desarrollarán Expo-ANIR Soluciones Cuba en barrios y comunidades de Sancti Spíritus

Por las complejas circunstancias que atraviesa el país, esta iniciativa se llevará adelante en condiciones excepcionales de racionalidad, con vistas a promover en la base la búsqueda de soluciones que puedan generalizarse a corto plazo en entidades y la comunidad en general

La Expo–ANIR Soluciones Cuba se realiza como parte de las actividades por el 50 Aniversario de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro. (Foto: José F. González /Archivo Escambray)

A pesar de las complejas circunstancias que atraviesa el país, como ya es habitual durante los últimos años, desde fines de febrero y hasta el 30 de abril se organiza y desarrolla el movimiento expositivo de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores Expo-ANIR Soluciones Cuba, que durante este 2026 se llevará adelante en condiciones excepcionales de racionalidad.

Según la convocatoria del evento, su objetivo se centra en favorecer, en las condiciones actuales, las mejores prácticas aplicadas en los colectivos laborales, formas de gestión no estatales y población en general, en un ambiente armónico de alianzas y de unidad para enfrentar las medidas arreciadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

La exposición, que pretende desatar la inteligencia y fuerza creativa de los trabajadores y los espirituanos en general, esta vez se distinguirá por la racionalidad de recursos, sin que implique consumos de combustibles, por lo cual no se desarrollará en los niveles provincial ni municipal, sino en los Consejos Populares y las comunidades.

La Expo–ANIR Soluciones Cuba se realiza como parte de las actividades por el 50 Aniversario de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Por las características de esta exposición, resulta vital involucrar a otras organizaciones, junto a las diferentes formas de gestión no estatal, los proyectos de desarrollo local y las cooperativas no agropecuarias.

El propósito es, entre todos, promover en la base la búsqueda de soluciones que puedan generalizarse a corto plazo en entidades y la comunidad en general, lo cual dependerá en gran medida de la capacidad de alianzas que se promuevan entre participantes y decisores, así como la conciencia social que requieren estos tiempos y una adecuada comunicación.

Entre las temáticas priorizadas para esta edición se encuentran la producción, elaboración y formas de cocción de alimentos; la instalación, uso y aplicación de fuentes renovables de energía; el ahorro de portadores energéticos; las soluciones que tributan a la exportación de bienes y servicios u otras para obtener divisas; las alternativas de fabricación de elementos para la construcción, reparación o habilitación de viviendas y las propuestas que favorecen el desarrollo de la medicina natural y tradicional.