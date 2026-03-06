Agrofuturo: un proyecto universitario por la agricultura y el desarrollo sostenibles (+fotos)

Responde a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de promover la soberanía alimentaria y la igualdad de género

Gran parte de la producción obtenida en el organopónico universitario ha sido donada al comedor de la casa de altos estudios espirituana. (Fotos: Cortesía de la UNISS)

Desde el 2022 la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) tiene entre sus principales proyectos Universidad, Agricultura Urbana y Comunidades Rurales, mejor conocido por todos como Agrofuturo, en el que participan, de forma activa, 12 investigadores y 15 estudiantes de esa casa de altos estudios.

El mismo responde a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional vigente en Cuba; lo hace con un enfoque interdisciplinario que reúne a estudiantes y docentes en función de promover la soberanía alimentaria y la igualdad de género.

“Este proyecto institucional es financiado por la Universidad de Sancti Spíritus, a partir de allí trazamos varios objetivos, entre los que figuran establecer un área experimental agrícola dentro de la institución para revitalizar el organopónico existente y convertirlo en un espacio de investigación y aprendizaje a disposición de los productores, la aplicación de las tecnologías relativas a los bioproductos y la reducción de frutos desperdiciados durante la etapa posterior a la cosecha”, precisó la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS y coordinadora del proyecto Agrofuturo.

Además, de realizar una caracterización exhaustiva de las zonas rurales para comprender mejor sus dinámicas socioeconómicas, ambientales y agrícolas.

De igual forma, Peña Calzada acotó algunos los principales impactos científico-tecnológicos de Agrofuturo: “La tecnología de aplicación de bioproductos, el uso del almidón de yuca y gel de aloe vera en frutos como el tomate y la frutabomba para garantizar su conservación, la reducción de desperdicios, la transferencia de conocimientos con fincas productivas a través de alianzas, el cuidado enfoque de género presente en el mismo y la agroecología y técnicas sostenibles para proteger el medio ambiente”.

Agrofuturo concluye en julio del 2026, tras cuatro años de trabajo, más de 20 publicaciones, la mayoría de ellas en revistas de primer nivel, la realización de varias tesis de grado, maestría y un doctorado que está en curso en estos momentos.

Además, se espera que comience pronto otro proyecto similar para dar continuidad a los objetivos pendientes de Agrofuturo, el cual estará centrado en fortalecer las estructuras del organopónico universitario y el montaje de un sistema agrivoltaico.