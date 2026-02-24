Cientos de firmas en Manifiesto por Cuba en España

Más de medio millar de intelectuales y activistas firmaron el manifiesto “Dejad vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo», se conoció hoy. En una nota que hizo llegar a Prensa Latina el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, se destaca el respaldo de 547

En una nota que hizo llegar a Prensa Latina el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, se destaca el respaldo de 547 personalidades en la denuncia a la política de asfixia al pueblo cubano por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa lanzada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) que, a su vez, se une a otras similares, como “Let Cuba Live!”, encabezada también por personalidades de la cultura estadounidense.

En el grupo que apoya el documento por Cuba, aparecen reconocidos actores y cineastas como Javier Bardem, Juan Diego Botto, Alberto Sanjuán, Carlos Bardem, Willy Toledo y Luis Tosar; los músicos Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle o Juan Gómez «El Kanka».

Además, de la literatura aparecen el poeta Luis García Montero y Belén Gopegui; del periodismo, Olga Rodríguez, Javier Gallego, Juan Luis Cano «Gomaespuma”, Carlos Enrique Bayo e Ignacio Ramonet.

En el texto, se detalla que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba.

La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana, anotó.

“Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos”, precisó.

“Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible”, sentenció.

La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos, reflexionó el texto.

Igualmente, recalcó que la nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana.

La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos, anotó.