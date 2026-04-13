Cierra campaña de Declaración Jurada y pago del impuesto sobre utilidades en Yaguajay

El impuesto sobre utilidades le permitió al municipio recaudar 3 244 278.3 pesos en moneda nacional. (Foto: Ronel Pérez)

Como ha sido habitual en años anteriores, la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) en Yaguajay cumplió al ciento por ciento la campaña de Declaración Jurada y el pago del impuesto sobre utilidades, conforme a lo dispuesto en la Ley No.113 del Sistema Tributario.

Según Ronel Pérez Hernández, director de la referida entidad en el norte espirituano, unas 108 figuras del territorio, como CCS, mipymes, proyectos de desarrollo local y empresas declararon sus utilidades correspondientes al año fiscal 2025. De estos actores, dijo, cinco mipymes cerraron sin operaciones y 28 con pérdidas.

Pérez Hernández aclaró que el impuesto sobre utilidades le permitió al municipio recaudar 3 244 278.3 pesos en moneda nacional, lo cual constituye un aporte importante para los ingresos cedidos del territorio, teniendo en cuenta que contribuye a disminuir el déficit fiscal.

De igual forma, apuntó que para alcanzar estos resultados la oficina reforzó la asistencia activa a los contribuyentes y la información en los perfiles institucionales de la ONAT en las diferentes redes sociales en pos de concientizarlos sobre la importancia de cumplir con la presentación y pago del tributo en el término establecido.

“También aprovechamos los espacios de gobierno, como las reuniones de las bases productivas de la zona, en el empeño de abogar por la prontitud en la presentación y pago de la campaña de Declaración Jurada y el pago del impuesto sobre utilidades, pues estos montos van dirigidos al presupuesto municipal”, señaló la propia fuente.

Asimismo, puntualizó que, teniendo en cuenta la actual crisis energética que vive el país, la ONAT recurrió al empleo de la firma digital, sin descartar la impresa, en aras de alcanzar agilidad en dicho trámite.

Refirió, además, que la campaña de Declaración Jurada y pago del impuesto sobre utilidades le aportó al norte espirituano un millón de pesos más que el año anterior, hecho que demuestra el sólido quehacer de la ONAT en función de cortarle los pasos a la evasión fiscal.