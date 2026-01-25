Cocodrilos aseguran boleto a semifinales; Gallos se despiden

Mientras los espirituanos cerraron su participación con el mérito haber accedido a esta fase con el equipo más joven de la campaña, los matanceros ahora esperan por la definición de su rival

Al caer por cuarta ocasión al hilo ante los Cocodrilos de Matanzas, los Gallos de Sancti Spíritus cerraron su actuación en la presente Serie Nacional de Béisbol y propiciaron que los yumurinos se hicieran del primer boleto a las semifinales de la postemporada de la pelota cubana.

Los discípulos del mentor Armando Ferrer salieron este domingo dispuestos a rematar a sus rivales y le fabricaron tres anotaciones en el propio capítulo de arrancada, una ventaja que nunca perdieron hasta cerrar con marcador definitivo de ocho carreras por cuatro.

Unido al discreto comportamiento del pitcheo, los yayaberos también vieron palidecer el desempeño defensivo del conjunto, que cometió tres pifias, que provocaron dos de las seis anotaciones admitidas por el abridor José Eduardo Santos, a la postre perdedor del desafío.

La tanda espirituana tampoco mostró su mayor potencial, al conectar apenas siete imparables, con el mayor aporte para el designado Frederich Cepeda, que con un triple con bases llenas en el séptimo contribuyó a maquillar la pizarra.

Las palmas para los Cocodrilos, que se hicieron del acceso a semifinales sobre la base de una productiva ofensiva, un certero desempeño de sus lanzadores y una eficaz defensa, que los llevó a mostrar dominio pleno sobre sus rivales de turno.

En el juego de este domingo, nuevamente Hanyelo Bidet cargó con el protagonismo al bate, tras atesorar dos indiscutibles y par de cuadrangulares en cinco turnos, con tres remolcadas y similar cantidad de anotadas.

Desde el box, el iniciador Shaiel Cruz de anotó el triunfo, luego de lanzar seis entradas, en las que apenas admitió una carrera y cuatro sencillos, propinó cuatro ponches, regaló un boleto intencional y propinó dos pelotazos.

Mientras los Gallos se despiden con el mérito haber accedido a esta fase con el equipo más joven de la campaña, los matanceros ahora esperan por la definición de su rival.

En esta fecha, los Leñadores de Las Tunas nivelaron el duelo ante Villa Clara a dos victorias por bando, al triunfar nueve carreras por una.