Colaboración médica espirituana en cerca de 30 naciones

Más de 500 colaboradores de la Salud de la provincia laboran actualmente en Venezuela, México, Qatar, Angola y otros países

La mayor cantidad de los colaboradores espirituanos presta servicios en Venezuela, actualmente.

A pesar de las campañas de descrédito diseñadas por la administración de Donald Trump contra la colaboración médica cubana en otras naciones, el personal sanitario de Sancti Spíritus presta servicios hoy en 29 países, entre los que se destacan Venezuela, México, Catar, Angola y Argelia.

Al decir de la doctora Idania Pérez Lugo, jefa del Departamento de Colaboración Médica en la Dirección General de Salud, más de 500 espirituanos cumplen, en estos momentos, misiones de cooperación, entre ellos, médicos, estomatólogos, licenciados en Enfermería, técnicos y otros profesionales.

Precisamente, Pérez Lugo resaltó la respuesta de los colaboradores espirituanos en Venezuela, donde laboran más de 180 cooperantes de este territorio central de Cuba, muchos de los cuales brindaron atención médica a las víctimas de los terremotos ocurridos en esa nación sudamericana el pasado 24 de junio.

“Esta vez no llegaron, ya estaban allí —apuntó la doctora—. Cuando ocurrió la catástrofe, nuestros héroes de batas blancas inmediatamente estuvieron prestos a socorrer al pueblo venezolano y llegaron a las zonas de desastre y atendieron a cada herido, a cada persona necesitaba de ayuda no solo médica, sino también emocional porque muchos lo perdieron todo, hasta sus familias”.

Hasta Isla Seychelles llega la colaboración médica espirituana con la doctora Damarys Espinosa Pérez.

La funcionaria ponderó, igualmente, el desempeño del doctor espirituano Abel Aurelio Rodríguez Mursulí, especialista de primer grado en Anestesiología y Reanimación y trabajador del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, quien formó parte de los26 integrantes de la brigada 91 del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve que durante casi un mes contribuyó a salvaguardar la vida de cientos de venezolanos.

Al referirse al cierre forzado durante los últimos meses de la cooperación médica cubana en varios países, con incidencia en colaboradores espirituanos que se encontraban en Jamaica, Guatemala y Honduras, la doctora Pérez Lugo condenó las campañas gestadas desde los Estados Unidos dirigidas a minimizar el trabajo de los profesionales de la Salud de Cuba.

En este sentido, se mantiene la continuidad del legado humanista del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el ejercicio de una Medicina que proteja y salve vidas, aun en los escenarios más difíciles y en los rincones del mundo donde se necesite ayuda, concluyó Idania Pérez Lugo.