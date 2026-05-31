Colombia: Cerradas las urnas tras jornada caracterizada por el civismo

A partir de ahora se brindarán boletines con los datos preliminares, porque los finales, los que declaran los resultados en Colombia, son aquellos que terminan en la comisión escrutadora que llevan a cabo los jueces de la República

Las elecciones presidenciales transcurrieron con normalidad en Colombia. (Foto: PL)

Las urnas para las elecciones presidenciales en Colombia cerraron en todo el territorio nacional tras lo cual el registrador Nacional, Hernán Penagos, reconoció el civismo que caracterizó a toda la jornada de este domingo.

“Millones de colombianos han votado de manera pacífica, han salido de manera copiosa a los diferentes puestos y mesas de votación, más de 122 mil, a ejercer sus derechos políticos con total y absoluta libertad”, afirmó el funcionario después del cierre de los puestos ubicados en todo el país y en el extranjero.

Según abundó, en este momento los jurados de votación cuentan los votos de manera manual y una vez terminado ese paso, que es público y se hace frente a los testigos electorales de cada una de las campañas políticas que en esta oportunidad cubrieron el 100 por ciento de las mesas de votación, diligencian a mano las actas electorales.

“Una vez se cuenten los votos y se diligencian las actas de cada mesa de votación con los resultados en ellas, los testigos de los partidos están autorizados para tomar fotografía de esas actas antes de ser publicadas y digitalizadas por la Registraduría”, remarcó.

Ahondó que a partir de ahora se divulgarán los boletines con los resultados, en tanto aseveró que la Registraduría publicará la totalidad de las 360 mil actas electorales de cada una de las 122 mil mesas instaladas.

Penagos explicó que esos documentos son expuestos luego ante nueve mil 300 personas entre jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes llevarán a cabo el proceso de la comisión escrutadora.

“Las comisiones escrutadoras se encargarán de verificar esas actas, de comprobar esos resultados de manera pública ante representantes de los partidos, abogados, igualmente mesas de justicia y funcionarios de los diferentes órganos de control. El proceso que van a ver en adelante se llama preconteo o datos preliminares”, refirió.

Planteó que esos datos son preliminares porque los finales, los que declaran los resultados en Colombia, son aquellos que terminan en la comisión escrutadora que llevan a cabo los jueces de la República.

La jornada de los comicios transcurrió con el acompañamiento de cerca de 408 mil integrantes de las fuerzas del orden y por más de 14 mil observadores entre nacionales e internacionales.

En la contienda electoral participan 11 candidatos, pero quienes lideran la intención de voto, de acuerdo con encuestas, son Iván Cepeda (izquierda), Abelardo De la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (derecha).

Si ninguno de ellos consigue el 50 por ciento más uno de los votos válidos, los dos con mayor apoyo irán a un balotaje que se celebrará el próximo 21 de junio.

Para esta ocasión estaban habilitados para ejercer su derecho más de 41 millones de colombianos, de los cuales un millón 400 mil residen en el extranjero.

Ultraderechista De la Espriella lidera

Con el 62,6 por ciento de las mesas informadas, el ultraderechista Abelardo De la Espriella lidera en las elecciones presidenciales de Colombia con el 44,2 por ciento de los votos, lo que ya augura una segunda vuelta.

De cerca le sigue la apuesta de la izquierda, Iván Cepeda, con el 41 por ciento, lo que significa que el aspirante por el movimiento progresista Pacto Histórico tiene poco más de 430 mil votos menos que De la Espriella.

Paloma Valencia, del Centro Democrático y la baraja del uribismo, marcha con un 6,48 por ciento, lo que la deja afuera de un balotaje que se celebraría el 21 de junio.

Pese a que en el tarjetón aparecieron 11 nombres, las encuestas indicaban que estos tres se disputarían un eventual pase a una segunda vuelta.