Rechaza Irán cualquier acuerdo que no respete derechos de su pueblo

El equipo negociador actúa con cautela y no basa sus decisiones en promesas o declaraciones de la parte estadounidense

“Nuestro objetivo es lograr resultados tangibles y, a cambio, cumpliremos nuestros compromisos”, expresó Qalibaf. (Foto: PL)

El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó este domingo que Teherán no aceptará ningún acuerdo en las negociaciones en curso con Estados Unidos mientras no se garanticen plenamente los derechos del pueblo iraní.

Durante una sesión virtual del Parlamento, Qalibaf aseguró que la diplomacia iraní tiene como objetivo consolidar los logros alcanzados por la nación y obtener beneficios concretos para sus ciudadanos, según reportó la agencia oficial IRNA.

El dirigente señaló que el equipo negociador actúa con cautela y no basa sus decisiones en promesas o declaraciones de la parte estadounidense.

“Nuestro objetivo es lograr resultados tangibles y, a cambio, cumpliremos nuestros compromisos. No aceptaremos ningún acuerdo hasta que se garanticen los derechos del pueblo iraní”, expresó.

Qalibaf sostuvo además que Washington mantiene una política de presión económica y campañas mediáticas dirigidas a debilitar la unidad nacional de Irán, aunque consideró que esos esfuerzos no alcanzarán sus objetivos.

Las declaraciones se producen en medio de un proceso de negociaciones entre Teherán y Washington destinado a reducir las tensiones y alcanzar acuerdos sobre diversos asuntos regionales y bilaterales.

El pasado 23 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las conversaciones habían concluido sobre la mayoría de los puntos principales de un eventual acuerdo, aunque precisó que continuaban las discusiones sobre varios aspectos técnicos y políticos.

Entre los temas abordados figura la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Las negociaciones tienen lugar después de meses de tensión militar entre ambas partes, que incluyeron enfrentamientos e intercambios de ataques antes de la entrada en vigor de un alto el fuego temporal alcanzado el pasado 8 de abril.

Observadores consideran que la evolución de estas conversaciones será determinante para la estabilidad regional y para el futuro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.