Colombia: Iván Cepeda reta a De la Espriella a debate político y electoral

Candidato presidencial Iván Cepeda. (Foto: PL)

El candidato presidencial por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, emplazó este lunes 1 de junio a un debate político y electoral al ultraderechista Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, para confrontar modelos de país rumbo a la segunda vuelta electoral en Colombia, fijada para el 21 de junio.

Cepeda formalizó el emplazamiento por medio de una publicación en la red social X, en la cual precisó que las condiciones del encuentro las definirán personas designadas por su equipo de campaña, cuyos nombres se anunciarán próximamente.

Esta iniciativa mantiene su postura de mediados de abril, cuando Cepeda descartó la cultura del espectáculo y limitó los debates a representantes de la ultraderecha, como Paloma Valencia y De la Espriella, para confrontar de manera clara dos visiones de país opuestas.

Paralelamente, el candidato izquierdista denunció graves anomalías electorales cometidas durante la jornada del domingo.

El senador de Pacto Histórico expuso un desfase de 885.000 personas en el censo electoral, indicios de votaciones atípicas en mesas electorales bajo verificación de su equipo de seguridad y la modificación imprevista de recintos electorales horas antes de sufragar, lo que evidencia una maniobra institucional de supresión del voto popular en zonas de base social del progresismo.

Por estas inconsistencias, el Pacto Histórico postergará su pronunciamiento final hasta que las comisiones escrutadoras esclarezcan los datos de forma pública y nítida. Sectores populares alertaron que estas alteraciones constituyen un intento de la oligarquía colombiana para sabotear el proyecto de soberanía nacional que incomoda a los intereses de Washington.

Cepeda condenó, además, la abierta intromisión de Gobiernos extranjeros y operadores subordinados a agendas geopolíticas externas que buscan vulnerar la voluntad del pueblo colombiano.

Colombia celebró elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo. Los resultados preliminares del preconteo otorgaron al ultraderechista Abelardo de la Espriella, de la plataforma Defensores de la Patria, el 43.74% de los sufragios, mientras que el líder progresista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sumó el 40.90%.

Tras no superar el 50%, ambos disputarán la segunda vuelta electoral el 21 de junio, proceso donde los votos de los aspirantes eliminados resultarán determinantes para la definición del mandato presidencial.

(Tomado de teleSUR)