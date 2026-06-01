Museo de la LCB de Trinidad festeja nuevo aniversario

A sus 42 años, es la única institución cultural en la isla que aborda la temática del bandidismo

El 1 de junio de 1984, el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque dejó inaugurado en el otrora convento de San Francisco de Asís el Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos de Trinidad de Cuba. La única institución del país que aborda esa gesta arriba a su aniversario 42.

En torno a dicha temática giró el conversatorio organizado por sus especialistas este lunes sobre la epopeya librada contra el bandidismo pagado desde Estados Unidos entre 1959 y 1965, etapa que recrean sus 7 salas expositivas.

Y es que a la vista del visitante se muestran armamentos, uniformes, planos, maquetas, documentos, vainas, calzados y textiles de combatientes; también se exhiben en el patio una lancha pirata utilizada por la CIA para traer hombres y armas de apoyo a la contrarrevolución y un camión tipo GAS 63 de las Milicias Nacionales Revolucionarias.

La torre-mirador del otrora Convento de San Francisco de Asís es el símbolo de Trinidad y su punto más alto que identifica a la Marca Ciudad

Un programa de actividades previo a este 1 de junio, aniversario 42 del Museo de la LCB, vienen realizando sus especialistas y técnicos, de acuerdo con Yara Aróstica Zulbarán, la directora.

“Tuvimos la conferencia magistral de Albertico Delgado, hijo del combatiente Alberto Delgado Delgado, un conversatorio con los estudiantes de Formatur conducido por la especialista Vivian Rita Quesada, también hemos tenido actividades en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Trinidad, organizadas por el museólogo Norberto Juviel Pascual”.

Dijo que el trabajo investigativo es constante, muestra de ello son los premios obtenidos en el Coloquio de la Cultura trinitaria y en el Taller de Historia Local, certámenes anuales.

“Con motivo de este aniversario, nuestro centro de documentación ha promovido, a través de intercambios con el público, la valiosa bibliografía que atesora, muy bien trabajada por la institución sobre la lucha contra bandidos, etapa crucial de la historia de Cuba”.

Explicó que son sistemáticas las propuestas concebidas por el museo que dirige, como “Pasarelas de estrellas” y “Por la vida”, devenidas cantos a la diversidad, a la esperanza, y destacó que el 2018 marcó un hito relevante para la institución toda vez que recibió la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez que otorga el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.