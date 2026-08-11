Colombia reporta 169 fallecidos y 668 heridos tras sismo de magnitud 7,4

Informes recientes indican que el 97,6 por ciento de las víctimas mortales se concentra en las ciudades capitales de las zonas de Colombia afectadas

Autoridades locales continúan labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país. (Foto: Internet)

A casi 24 horas del terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reporta un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales.

Estas ciudades concentran el 97,6% de las víctimas mortales. Según la asociación, Cali registra 85 fallecidos; Pereira, 66; Quibdó, 9; y Manizales, 5. En las capitales también se contabilizan 165 edificaciones colapsadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

La asociación advierte que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas. Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

Un sismo de magnitud 7,4 azotó la mañana de este lunes el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó). Se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó.

Autoridades locales continúan labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país.