Con la presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de Cuba, se analizó el papel de este sector en la calidad de vida de las personas y en el fortalecimiento del Estado Socialista de Derecho y de Justicia Social

Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República. ofreció una conferencia magistral en la apertura de la cita. (Foto: ACN)

El desarrollo del sistema judicial cubano, fundamentado en el crecimiento científico para un mejor servicio público y acompañar las transformaciones del país, fue tema principal durante la inauguración este miércoles del Fórum Nacional de Ciencia e Innovación del Tribunal Supremo Popular (TSP).

Con la presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de Cuba, se analizó el papel de este sector en la calidad de vida de las personas y en el fortalecimiento del Estado Socialista de Derecho y de Justicia Social.

En conferencia magistral, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República, contextualizó sobre los principales logros del país que sirven de aprendizaje para este nuevo proceso en el que está inmerso.

Agregó la importancia de que todos los sectores, incluido el judicial, se integren en este proceso de transformaciones que representa un cambio significativo, en el intento de descentralizar la economía, ampliar las oportunidades del sector privado, atraer la inversión extranjera y rediseñar el sistema de atención social.

Durante las palabras de apertura del evento, Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente del TSP, expresó que el desarrollo de la ciencia es una actividad que se asume con seriedad y en paralelo a la de impartir justicia, porque el estudio permanente, el debate constante y la aplicación de los adelantos y mejoras identificados, son elementos fundamentales para perfeccionar la labor como servidores públicos.

Añadió que los adelantos de la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos determinantes de la formación de los recursos humanos para contribuir a la solución de los problemas judiciales y asumir también la transformación digital en el sector.

Destacó que la actividad investigativa se desarrolla en medio de todas las complejidades y dificultades que vive el país, pero aseguró que el gremio no renunciará a su misión y la realización de este fórum es prueba de ello.

En conjunto con este evento se realiza el Tercer Taller Nacional de Socialización de los Resultados del Programa Sectorial: “Perfeccionamiento de la justicia judicial para contribuir al desarrollo de la sociedad cubana del siglo XXI”.

Participaron también en la sesión inaugural Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Poder Popular del Estado y del sector jurídico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como otras autoridades de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, además de magistrados y directivos invitados.

Desde este miércoles y hasta el viernes se reúnen en el Palacio de Convenciones de La Habana alrededor de 150 especialistas del sector de todo el país para profundizar sobre el uso de la inteligencia artificial, la digitalización de la actividad judicial desde una mirada inclusiva y sostenible y la gestión de la calidad del servicio para impartir justicia, entre otros temas.