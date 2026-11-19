Polo turístico espirituano abre espacio a nuevas formas de gestión.

Que el turismo cubano está muy por debajo de su capacidad de alojamiento y la afluencia de visitantes en muy inferior a la de etapas precedentes es un hecho que está asociado al entorno económico que vive el país por causas harto conocidas, unidas a un escenario internacional cada vez más complejo, lo que no excluye el hecho de que Cuba sigue siendo un destino muy atractivo por todo lo que puede ofrecer de naturaleza, de sol, de playa y de cultura.

No se puede obviar cuánto las restricciones económicas, las limitaciones financieras, la falta de abastecimiento y la escasez de combustible, amén de las operaciones de las aerolíneas afectan a la industria del Turismo, sus hoteles e instalaciones.

Tampoco se puede dejar a un lado cuánto significa en materia de empleo, toda vez que decenas de trabajadores se han visto afectados, de modo que no sólo se trata de que entren al país más visitantes, sino también generar estabilidad laboral y devolver oportunidades a quienes encuentran en el turismo su principal fuente de sustento.

De ahí que las transformaciones económicas que se implementan en el sector turístico buscan modificar las formas de gestión empresarial, ampliar las modalidades de inversión y negocio, incorporar nuevos actores económicos y otorgar mayor autonomía a las entidades que prestan servicios en busca de aprovechar las potencialidades de los diferentes destinos, diversificar las ofertas y crear condiciones más favorables para el desarrollo de una actividad estratégica para la economía nacional.

En Sancti Spíritus, a partir de intercambios con conferencias entre agencias y directivos del sector, además de paneles y rondas de negocios se identificaron nuevas oportunidades de colaboración reflejados en la recepción de 48 intenciones de negocios que involucran al grupo hotelero Cubanacán, la sucursal extrahotelera Palmares, agencias pertenecientes a Viajes Cuba, la Comercializadora ITH Sancti Spíritus, la Marina Marlin, la sucursal Transtur e Islazul, todas con el objetivo de consolidar al territorio como un destino atractivo para la inversión, donde convergen patrimonio, cultura, naturaleza y desarrollo sostenible.

En reciente reunión del Consejo de Gobierno Provincial Yordanys Fernández Alonso, delegado del Turismo en la provincia, explicó que de las 13 transformaciones económicas ligadas a ese sector hay 12 implementadas y una en proceso, las cuales abarcan desde la gestión empresarial y la inversión extranjera hasta la incorporación de negocios privados, el desarrollo inmobiliario, los servicios turísticos y la administración de los destinos.

La apertura hacia estas nuevas formas de hacer incluye, además, la ampliación de las posibilidades para invertir y desarrollar negocios turísticos, así como estimular la participación de inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas, mediante la creación de empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional.

En cuanto a las transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos se amplían las facultades del sistema empresarial, en cuanto a su autonomía, en similares condiciones al resto de los actores económicos, y se permite la realización de cualquier actividad licita sin abandonar su objeto social.

Hasta ahora, buena parte de las actividades del sector estaban concentradas en determinadas estructuras empresariales y modalidades de participación. Las nuevas disposiciones buscan ir más allá de determinadas estructuras empresariales con los contratos de arrendamiento, los derechos de usufructo, las concesiones sobre instalaciones existentes o en desarrollo lo que podría permitir que instalaciones hoteleras, restaurantes y otros espacios turísticos encuentren nuevos socios, operadores o inversionistas interesados en ponerlos en funcionamiento y desarrollar su potencial.

También trasciende el hecho de que las agencias de viajes podrán constituirse mediante empresas mixtas, compañías de capital totalmente extranjero y actores privados. Asimismo, De igual modo se abre la posibilidad de que guías turísticos y agentes de venta trabajen por cuenta propia, siempre que cuenten con la certificación y autorización correspondientes.

Para los emprendedores cubanos, estas medidas pueden representar una oportunidad para participar de manera más directa en una industria que necesita ampliar sus servicios y diversificar su oferta.

El impacto social del turismo y su contribución al bienestar de su entorno comunitario forman también parte de esas transformaciones y en ese sentido el grupo hotelero Cubanacán implementó un grupo de acciones de responsabilidad social por las distintas instalaciones a centros, personas o barrios en situación de vulnerabilidad que ya se le ha estado dando seguimiento y cumplimiento, a lo cual se suman acciones de varias entidades como Transtrur, Campismo e Islazul de apoyo a hogares de niños sin cuidado parental, hogares de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales, así como la atención a familias en situación de vulnerabilidad identificadas por los gobiernos territoriales y locales y el respaldo a instituciones de la Salud Pública, centros educacionales, culturales y deportivos.

En medio del panorama actual redimensionar el sector es todo un desafío, pero necesario. De hecho, cada territorio necesita aprovechar mejor sus recursos turísticos y encontrar nuevas maneras de hacer funcionar una industria vital para el desarrollo del país, pero al mismo tiempo, para lograr el despegue, es imprescindible otorgar mayor autonomía a las empresas, atraer nuevos inversionistas y abrir espacio a los negocios privados en aras de servicios, empleos y oportunidades para el desarrollo turístico del país.