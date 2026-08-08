Comercio Interior necesita de todas las formas de gestión

Un grupo de normativas publicadas en la Gaceta Oficial amplían el horizonte para las urgentes transformaciones en ese sector tan vinculado a la vida de las familias cubanas

Foto: Cubahora

Si en un sector se percibe con enorme crudeza el impacto del bloqueo estadounidense, al impedir al Estado cubano garantizar la hoy muy deprimida canasta familiar normada y, en consecuencia, obligar a que los territorios gestionen la mayor cantidad de alimentos para su población, es el comercio interior.

Por ello un grupo de normativas publicadas por estos días en la Gaceta Oficial de la República, y que respaldan las transformaciones económicas y sociales vinculadas a esa actividad, contribuyen a la búsqueda de soluciones ante las limitaciones y problemas existentes en el comercio y la gastronomía.

Así, el Decreto número 160, del Consejo de Ministros, no sólo reduce significativamente las actividades no autorizadas a ejercer por las formas de gestión no estatal, sino que favorece y amplía su participación activa en la economía.

En el sector del comercio lo único prohibido es el comercio mayorista para los trabajadores por cuenta propia, en tanto todos los actores económicos están en la obligación de cumplir con los requisitos formales y técnicos establecidos para contribuir a ofertas de bienes y servicios a la población, y de inscribirse en el Registro Central Comercial, que ahora puede hacerse de manera digital.

Pero sin dudas aunque el decreto abarca múltiples sectores, respecto al comercio y la gastronomía permitirá una mayor y mejor utilización de su red de infraestructuras.

Nuevas disposiciones del Mincin, en beneficio también del SAF

Tras la salida de la referida normativa, nuevas disposiciones anunció el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) con vistas al reordenamiento del comercio mayorista, a la creación de mercados de abasto y de barrio, así como a la actualización de las regulaciones para los establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia (SAF).

En conferencia de prensa Betsy Díaz Velázquez, titular del Mincin, explicó que ese programa, creado por el Comandante en Jefe, hoy acoge a más de 66 000 beneficiados en más de 4 400 unidades, y en tal sentido la Resolución 14/2026 actualiza las regulaciones para el funcionamiento de las mismas.

Por ejemplo, en lo adelante éstas podrán ser gestionadas por actores económicos estatales y no estatales fuera del sistema de comercio.

La ministra argumentó que una empresa con determinados resultados e ingresos puede atender en un comedor a los beneficiados del SAF y, en los horarios que no comprenda la prestación del sistema de atención a la familia, ofrecer un servicio de gastronomía ligera a la comunidad.

La Gaceta Oficial publicó el Acuerdo 10418/2026, que establece la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado que intervienen en el programa, de los gobernadores e intendentes y de los jefes de las estructuras organizativas de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular que correspondan.

Se dispone también la ampliación de la participación de los prestadores del servicio y las acciones para lograr el perfeccionamiento de su calidad.

Se reafirma que el SAF está dirigido a personas mayores que viven solas, a personas con discapacidad sin apoyo de ningún tipo, a familias en situación de vulnerabilidad social y, de manera excepcional, embarazadas en núcleos familiares que requieran refuerzo alimentario.

Mercados de barrio y de abasto

La ministra informó que se encuentra en proceso de implantación el proyecto «Mercado de Barrio», el cual ante las limitaciones del abastecimiento con destino a la canasta familiar normada y la compleja coyuntura nacional, ha sido aprobado como parte de las transformaciones.

Su propósito es ofertar a la población una nomenclatura de productos de primera necesidad, que a partir de incentivos fiscales, también anunciados por el Ministerio de Finanzas y Precios, tendrán un impacto en los precios y el tratamiento diferenciado a personas más vulnerables. Con la Resolución 16/2026, que lo respalda, se busca reubicar y transformar la red de bodegas, mercados y carnicerías.

Díaz Velázquez puntualizó que los establecimientos involucrados priorizarán productos alimenticios y de aseo para comercializar, los cuales tendrán una reducción de precio de entre un 10% y un 15% con relación al del resto de las unidades que vendan productos similares.

En cuanto al Mercado de Abasto, la Resolución 13/2026 se refiere a esos almacenes que funcionarán como espacios mayoristas, en los cuales podrán operar, tanto en divisa como en pesos cubanos, personas jurídicas y naturales.

Según la titular del Mincin estos mercados se ubicarán preferentemente en zonas urbanas y suburbanas con buena comunicación vial, acceso fácil y posibilidades de parqueo para transporte de carga y ligero.

En fin, a pesar del significativo impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y de la adversa situación que enfrenta el país, se procura transformar el comercio interior, mejorar y ampliar sus servicios y red de establecimientos con la participación de actores económicos tanto estatales como privados, sin olvidar la atención diferenciada a las personas o grupos más vulnerables de la sociedad.