Fidel sigue vivo en la memoria (+fotos)

El diálogo confirmó la necesidad de estimular más espacios como este. (Fotos: Manuel Lagunilla/ Escambray)

La sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de Trinidad acogió un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a pocos días de cumplirse el centenario de su nacimiento, con la participación de combatientes y trabajadores destacados del territorio.

Representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio, el Museo Nacional de Lucha contra Bandidos e invitados estuvieron presentes en esta actividad, que abrió paso al diálogo sobre diferentes anécdotas y testimonios.

Dos personalidades con una trayectoria destacada narraron sus vivencias. Uno de ellos fue Ediberto Marín Portieles, quien formó parte del grupo de seguridad de Fidel Castro durante dos décadas, quien resaltó las buenas relaciones que mantenía el Comandante con todo el personal. Además, Marín Portieles se ocupó de la seguridad del niño Elián durante cinco años, que fue una prioridad ante las amenazas del exterior.

También, en saludo a la victoria en la batalla de Cangamba, Benito Entenza Naranjo, quien luchó en el lugar, rememoró los días difíciles que vivieron los combatientes y cómo tuvieron que imponerse para alcanzar la victoria. Uno de los momentos más impactantes fue el envío de una carta de Fidel Castro, que animaba a luchar y tener confianza en las tropas de rescate: “Nos dio ánimo, nos dio valor, nos dio inspiración para seguir luchando”.

El trovador Pavel Ezquerra interpretó varios temas musicales en este intercambio que, por su calidad, demostró la necesidad de recuperar espacios para contar la historia de los combatientes trinitarios para futuras generaciones.

La ocasión fue igualmente propicia para promover a trabajadores destacados a las filas del Partido, además de realizar una invitación a otras actividades similares que se estarán realizando en el transcurso del verano.