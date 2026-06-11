Comienza el Mundial 2026: Todo lo que debes saber sobre el torneo

Varios de los jugadores más importantes del mundo, así como las nuevas estrellas del fútbol, deleitarán a propios y extraños en la gran fiesta deportiva, que durará casi 40 días

La Copa Mundial 2026 arranca este jueves con el partido entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México), que dará inicio a un nuevo torneo marcado por el regreso de grandes figuras, el debut de nuevas promesas, varios escándalos y nuevas reglas en el balompié.

Las sedes

México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de la primera edición del evento en jugarse en tres países. La gran fiesta deportiva se disputará en 16 estadios: 11 en EE.UU., tres en México y dos en Canadá.

Los participantes

Esta es la primera edición en reunir a más equipos que nunca (48), y en el torneo debutan cuatro selecciones: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Participarán un total de 1.248 futbolistas, ya que a cada equipo se le permitió convocar a 26 de sus mejores jugadores, incluidos tres porteros.

Récords en juego

En este Mundial también habrán numerosos récords en juego, como el de máximo goleador en la historia del torneo. El astro argentino Lionel Messi está a solo tres goles de los 16 que marcó el alemán Miroslav Klose, mientras que el francés Kylian Mbappé está a cuatro.

Las mascotas

Esta edición presentará también por primera vez en su historia tres mascotas oficiales, cada una representando a los anfitriones. Canadá está representada por Maple, un alce que conecta profundamente con la riqueza cultural canadiense. Por su parte, México presenta a Zayu, un jaguar que habita las selvas del sur y cuyo nombre evoca «unidad, fortaleza y alegría», encarnando el patrimonio y el dinamismo del país.

Por su parte, EE.UU. cuenta con Clutch, un águila con «un espíritu curioso y un optimismo inquebrantable», que tiene la habilidad de conectar a las personas y es el ave nacional oficial y una figura central en el gran sello del país.

Maple, Zayu y Clutch

El balón

El balón oficial de la Copa, conocido como ‘TRIONDA’, rinde homenaje a la inédita unión de los anfitriones del torneo. Incorpora además sofisticadas innovaciones tecnológicas diseñadas para mejorar el rendimiento del juego.

La ceremonia de inauguración

Durante 90 minutos,varios de los artistas más importantes de Norteamérica interpretarán canciones del álbum oficial de la Copa. Este año, ‘Dai Dai’ de Shakira fue elegido como el tema oficial del certamen.

Vista aérea del estadio

Nuevo formato

El aumento de equipos trae consigo un formato que regresa al Mundial después de 32 años. Los ocho grupos tradicionales pasan a ser 12. Además de los dos primeros clasificados de cada grupo, también avanzarán a la fase eliminatoria los ocho mejores terceros.

Nuevas reglas

La Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés), el organismo global que dicta las reglas del balompié, ha implementado una serie de ajustes normativos destinados a optimizar el tiempo y la fluidez de los partidos.

Entre las medidas más destacadas, se establece que cualquier jugador de campo que reciba atención médica deberá abandonar el terreno por un minuto, a menos que la gravedad de la lesión requiera de más tiempo.

Además, se han ampliado las facultades del VAR para revisar situaciones específicas que incidan directamente en el desarrollo y la justicia del partido. También se autorizarán pausas de hidratación de 3 minutos por tiempo en condiciones climáticas extremas.

Otra medida significativa es el límite de 10 segundos para que los jugadores sustituidos abandonen el terreno de juego por el punto de salida más cercano, con el fin de evitar demoras deliberadas.

Escándalos

En los últimos días han llamado la atención los exhaustivos controles de seguridad y migratorios de Estados Unidos, que han provocado malestar en las delegaciones. Agentes locales sometieron a las selecciones de Senegal y Uzbekistán a revisiones físicas completas.

Las autoridades migratorias retuvieron e interrogaron al delantero iraquí Aymen Hussein en el aeropuerto de Chicago durante casi siete horas antes de permitirle el ingreso al país. Además, el reconocido árbitro somalí Omar Artán fue detenido a su llegada a Miami, donde se le negó la entrada pese a contar con un visado vigente.