Comunicar con identidad (+fotos)

Bajo esa premisa, en Sancti Spíritus se realizan acciones a propósito del tercer aniversario de la aprobación de la Ley 162 de Comunicación Social

La jornada espirituana intenciona el tema de la comunicación comunitaria. (Fotos: Facebook)

Sancti Spíritus mira con lupa los tres ámbitos reconocidos por la Ley 162 de Comunicación Social: comunitario, organizacional y mediático, luego de tres años de su aprobación por la Asamblea Nacional de Cuba.

De acuerdo con Darien Martell Cuellar, director de Información y Comunicación Social en la provincia, hasta el venidero 29 de mayo se prevén varias acciones como debates en centros laborales y estudiantiles, actividades culturales que resaltan identidad y valores, campañas digitales en redes sociales y movilización comunitaria en barrios para fomentar diálogos y consensos.

“Decidimos priorizar en la jornada los procesos comunitarios a nivel local. Por ello, agrupamos las acciones bajo el nombre de Comunicar con identidad. Es de vital importancia que toda la población esté orientada, sobre todo en las decisiones económicas, políticas y sociales, no solo de Sancti Spíritus, sino también del resto del país.

“Con ese objetivo, llegaremos hasta el Consejo Popular Kilo-12, de la cabecera provincial. Realizaremos un taller, en el que participarán presidentes de consejos populares, delegados, líderes de organizaciones políticas y de masas. Además, compartiremos prácticas comunicacionales que se utilizan para mayor información a la población, que es la síntesis de esta jornada”.

Explicó la fuente que durante estos días se reconocerá a los comunicadores organizacionales con mejores resultados en la provincia, mientras que en la Empresa de Construcción y Montaje se impartirá un taller sobre la trascendencia de la comunicación en el actual contexto.

“También tendremos la tertulia Comunicar con café, donde conversaremos sobre la importancia de la comunicación de crisis en estos tiempos y el papel que juegan los comunicadores sociales con sus responsabilidades.

“En esa propia institución se ha previsto un encuentro con todos los comunicadores del propio sistema de la construcción, a fin que expongan sus expectativas, criterios y principales actividades que han realizado durante la etapa en aras de aportar a un sector de gran impacto económico y social”, concluyó.

La Empresa de Construcción y Montaje será sede de varias acciones.

El 25 de mayo de 2023 la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la Ley de Comunicación Social y se publicó en la Gaceta de la República el 5 de junio de 2024, tras la elaboración de sus dos disposiciones normativas reglamentarias: el Reglamento de la propia norma y el Reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio.

Tras años de estudio, consulta con el pueblo y diálogos entre especialistas, finalmente la ansiada y necesaria ley entró en vigor el 24 de octubre de 2024.