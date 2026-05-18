Ratifica Cuba derecho legítimo a la defensa

El canciller Bruno Rodríguez denunció a los que pretenden agredir ilegítimamente a la nación caribeña utilizando pretextos sobre los cuales dijo «no importa cuan mendaces y ridículos sean»

«Cuba no amenaza ni desea la guerra», reiteró con firmeza Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

Cuba reafirmó este lunes su derecho legítimo a la defensa de acuerdo con el principio reconocido en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó la posición de su gobierno a través de un mensaje en la red social X.

Reafirmó que «como toda nación del mundo», su país tiene esa potestad ”ante cualquier agresión externa».

En su declaración de este lunes, Rodríguez denunció a los que pretenden agredir ilegítimamente a la nación caribeña utilizando pretextos sobre los cuales dijo «no importa cuan mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial».

El titular de Relaciones Exteriores lamentó en la misma publicación que medios de prensa continúen siendo cómplices de lo que calificó «semejante crimen».

Al respecto en un post anterior, el jefe de la diplomacia cubana alertó que «sin excusa legítima alguna, el gobierno de EEUU construye día tras día un expediente fraudulento para justificar la guerra económica contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar».

Expuso que medios específicos le hacen el juego con calumnias y pasando insinuaciones salidas de la Casa Blanca.

«Cuba no amenaza ni desea la guerra», reiteró con firmeza Bruno Rodríguez.

Finalmente, reiteró, Cuba defiende la paz, dispuesta y preparada para ejercer su «derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU».