Comunistas rusos ratifican apoyo a Cuba frente a arremetida de Estados Unidos

Bruno Rodríguez agradeció el apoyo constante e histórico de los comunistas rusos con su país, en especial durante el reciente cerco económico y energético aplicado por la Casa Blanca. (Foto: PL)

El presidente del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, ratificó este 19 de febrero al canciller cubano, Bruno Rodríguez, el apoyo permanente de la organización política a la isla frente a la arremetida económica de Estados Unidos.

En lo que constituyó el primer encuentro de la última jornada de trabajo en Moscú del ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, quien realiza una visita de trabajo como enviado especial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno, el dirigente político del gigante euroasiático confirmó la solidaridad de sus militantes y del pueblo ruso en general.

En ese sentido, Ziugánov condenó que el objetivo principal de Washington es la expansión y someter a las naciones que no se alinean con sus intereses de dominio.

Asimismo, remarcó que enfrentar las sanciones que se imponen a los países latinoamericanos y los de otras regiones, incluida Rusia, es un reto para las fuerzas progresistas del todo el mundo.

Comentó al ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas sobre la creación, por iniciativa del órgano político, de un movimiento internacional para la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, secuestrados tras el ataque estadounidense contra Caracas y otros tres estados venezolanos el pasado 3 de enero.

Al respecto, destacó que el proyecto lo integran más de 400 fuerzas políticas a nivel global, y tiene como premisa alzar las voces de quienes apuestan por el respeto a la soberanía e independencia de los pueblos.

Ziugánov acotó que en el presente año se celebra el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), acontecimiento que aseguró celebrarán junto al pueblo de Cuba.

Igualmente, añadió que se prepara una gran exposición en la sede de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) con la participación de todos los partidos políticos de Rusia, para rendir honor a los años de amistad y compromiso mutuo de Fidel con el pueblo del gigante euroasiático, y viceversa.

Por su parte, el también miembro del Buró Político del PCC agradeció el apoyo constante e histórico de los comunistas rusos con su país, en especial durante el reciente cerco económico y energético aplicado por la Casa Blanca.

Asimismo, enalteció la postura permanente de denuncia contra el bloqueo económico, comercial y financiero, que por casi siete décadas las Administraciones estadounidenses aplican para asfixiar y tratar de amedrentar a Cuba.

Tras este encuentro el ministro antillano dialogará con la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso), Valentina Matviyenko.

La víspera, Rodríguez fue recibido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que su país siempre ha estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, y por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo.

El titular de Exteriores llegó a Moscú en la tarde del 17 de febrero acompañado por el viceprimer ministro y titular de la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de Estados Mayor General, general de Cuerpo de Ejército, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.