Con agenda centrada en integración y desarrollo sostenible, Uruguay asume Presidencia de la Celac

Ello aconteció durante la X Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno que sesiona en Bogotá, donde el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció la escalada de agresiones de EEUU y cerco petrolero contra la isla

Uruguay asume este sábado la Presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante la X Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno que sesiona en Bogotá, Colombia, con el propósito de dinamizar la integración y la cooperación regional frente a desafíos estratégicos compartidos.

El traspaso del mandato representa un paso significativo que se suma a la actual presencia internacional de Uruguay en espacios como el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, consolidando su perfil como actor activo en el concierto regional y global.

La ceremonia de entrega formal del mandato de parte de Colombia a Uruguay se realizará en Bogotá, consolidando la posición de este país como un actor clave en la política regional e internacional. El acto protocolar tendrá lugar en el marco de la cumbre que reúne a los líderes de los 33 estados miembros, en un escenario que subraya la continuidad de los mecanismos de concertación política impulsados por el bloque desde su fundación.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, delineó las prioridades estratégicas de la gestión de Uruguay al frente de la Celac. Entre los ejes centrales destacan la seguridad alimentaria, la estabilidad socioeconómica de las naciones miembro, el desarrollo de energías limpias y el enfrentamiento conjunto a los desastres climáticos. Estas prioridades reflejan un compromiso con el desarrollo sostenible y la resiliencia de los pueblos latinoamericanos y caribeños, en un contexto de crecientes tensiones globales y vulnerabilidades compartidas.

Asimismo, Lubetkin enfatizó el compromiso inquebrantable de la Celac de mantener a la región como una zona de paz, un principio fundamental adoptado por el bloque en 2014. Esta declaración, que hoy se reafirma, integra nuevos componentes esenciales para la estabilidad de las naciones miembro, como la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Estas acciones buscan salvaguardar la integridad y seguridad de los estados y ciudadanos, revalidando el espíritu de entendimiento que caracteriza al mecanismo regional.

La jornada inició con la apertura del foro Celac-África, un espacio estratégico diseñado para fortalecer la reconexión, el diálogo y la cooperación Sur-Sur entre ambos continentes.

Este foro aborda temas de desarrollo sostenible, la justicia histórica de las comunidades étnicas y una política exterior compartida, reafirmando el compromiso de la Celac con la construcción de un orden mundial más equitativo y multipolar, fiel a su identidad latinoamericanista y anticolonial. En este ámbito, los debates subrayaron la vocación del bloque de profundizar alianzas extraregionales basadas en la solidaridad y la cooperación horizontal.

El camino hacia esta X Cumbre comenzó a trazarse en julio de 2023, durante la cumbre Celac-UE en Bruselas, donde la comunidad regional respaldó por consenso la postulación de Colombia para asumir la Presidencia Pro Témpore en 2025 y organizar la cita de mandatarios en 2026. Este anuncio fue recibido como un triunfo de la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, quien desde el inicio de su gestión propuso a Bogotá como el escenario para reactivar los mecanismos de integración que habían sido debilitados por administraciones de corte neoliberal.

Con la traspaso de la presidencia rotatoria, Uruguay se propone dar continuidad a los avances alcanzados en el último año, con una hoja de ruta centrada en la convergencia de intereses regionales y el fortalecimiento de la voz unificada de América Latina y el Caribe ante los grandes temas de la agenda internacional.

Denuncia canciller cubano escalada de agresiones de EEUU y cerco petrolero contra la isla

Durante la Reunión de Cancilleres de la Celac, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el recrudecimiento de las medidas hostiles del gobierno estadounidense contra la nación caribeña, con especial énfasis en el cerco petrolero.

A través de su cuenta en la red social X, el diplomático reiteró la disposición de La Habana de contribuir al éxito de la cita regional y subrayó la importancia de preservar los principios fundacionales del mecanismo. “Reiteré la voluntad y disposición de #Cuba de alcanzar un resultado satisfactorio de esta Cumbre, que ponga de manifiesto el principio de la unidad en la diversidad, y ratifique a América Latina y el Caribe como #ZonaDePaz, ante un escenario internacional que amenaza con subvertir el Derecho Internacional mediante la fuerza, la coerción y presiones unilaterales”, enfatizó Rodríguez Parrilla.

Durante la cita de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Celac se abordaron los principales desafíos que enfrenta la región en medio de un panorama global caracterizado por crecientes tensiones y el avance de prácticas unilaterales contrarias al derecho internacional.

(Con información de agencias)