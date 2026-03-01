Banderas cubanas frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo (+fotos)

Los organizadores destacaron que esta iniciativa se suma a otras expresiones de solidaridad internacional con Cuba

Diez banderas cubanas se alzan en la rambla montevideana como mensaje claro contra el bloqueo y en apoyo al pueblo de Cuba. (Fotos: El Popular)

Un bosque de banderas cubanas se levantó frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo, en el marco de una caravana de solidaridad con Cuba y de repudio a la agresión del imperialismo contra su pueblo.

La acción consistió en la colocación de diez banderas cubanas en la rambla de la capital uruguaya, justo frente a la sede diplomática estadounidense.

El gesto fue acompañado por manifestantes que participaron en la caravana, quienes expresaron su apoyo al pueblo cubano y su rechazo al bloqueo impuesto por Washington.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa se suma a otras expresiones de solidaridad internacional con Cuba, que buscan visibilizar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene desde hace décadas. Señalaron que la medida constituye una agresión criminal que afecta directamente la vida cotidiana de millones de cubanos.

La caravana, además de recorrer las calles de Montevideo, tuvo como punto culminante la instalación de las banderas, símbolo de resistencia y dignidad. Para los participantes, el acto representa un mensaje claro: la comunidad internacional no permanece indiferente ante las políticas de hostigamiento contra Cuba.

Con esta acción, los manifestantes reafirmaron su compromiso de continuar denunciando el bloqueo y de acompañar al pueblo cubano en su lucha por la soberanía y la justicia social.