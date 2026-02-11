Con portaaviones desplegados cerca de Irán, Trump habla de diplomacia

El mandatario norteamericano hizo las declaraciones tras reunirse en la Casa Blanca a puerta cerrada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó una flota cerca de Irán con el portaaviones USS Abraham Lincoln a la cabeza, aseguró este miércoles que continuará impulsando una solución diplomática con la República Islámica.

Trump hizo las declaraciones tras reunirse en la Casa Blanca a puerta cerrada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien llegó este martes a Washington para el encuentro al que trajo a Irán en la agenda.

Según explicó el mandatario republicano, la reunión, que se extendió por unas tres horas fue “muy positiva”.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente Trump añadió que, si se logra un pacto, esa será su opción preferida; de lo contrario, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”, acotó al recordar que en junio del pasado año Irán -a juicio suyo- no avanzó en un acuerdo y Estados Unidos respondió con la denominada ‘Operación Martillo de Medianoche’.

Mediante la acción militar, Trump bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, dijo.

La oficina de Netanyahu informó por su parte que ambos gobernantes, además de tratar las negociaciones con Irán, abordaron la situación en Gaza y otros acontecimientos regionales.

Esta es la séptima visita oficial de Netanyahu a Washington desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero de 2025.

Previo a sus pláticas con Trump, el primer ministro israelí firmó este miércoles su adhesión a la Junta de la Paz creada por su anfitrión y que de acuerdo a los informes se inaugurará oficialmente el próximo 19 de febrero en Washington.

Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospedó.

Estados Unidos envió las invitaciones para el evento, que tendrá lugar en el Instituto de Paz que Trump rebautizó con su nombre.